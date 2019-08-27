على غرار النجمات.. اعتمدي صبغة الشعر التي تناسبك

شاهدي صبغة الشعر باللون البني، ويمكنك اعتمادها كالنجمات، فصبغة الشعر باللون البني تأتي مع التدرجات المختلفة منها، سواء بدرجات الهايلايتر، أو النحاسية، أو البني المتدرج.





هناك الكثير من درجات الصبغة باللون البني التي تناسب الصبايا ذوات البشرة الفاتحة والبيضاء، وإن كنتِ تفكرين باعتماد هذا اللون، اِلقي نظرة أولًا على صور هؤلاء النجمات، بصبغة الشعر بهذا اللون.





بيلا حديد بألوان الكراميل





يمكنكِ اعتماد هذه الدرجة المميزة من ألوان الكراميل المتدرجة إلى الأشقر الفاتح على طريقة بيلا حديد، مع خصلات الكيرلي، لتُبرز لون الشعر أكثر، مميزة للصبايا المراهقات، وتمنحهنّ لوك شبابيًّا.









بيونسيه بصبغة اللون البني الشوكولاته





تعتمد النجمة العالمية بيونسيه صبغة الشعر باللون البني، مع لمسات من الخصلات الهايلايتر التي تمنحها إضاءة أكثر لوجهها، بخاصة مع المكياج البرونزي الذي تعتمده كثيرًا، وتناسب هذه الصبغة تسريحات شعرها المختلفة، سواء تركت شعرها أملس، أو ويفي.









جنيفر لوبيز باللون البني الهايلايتر





هذه الدرجة التي اعتمدتها نجمة البوب العالمية جنيفر لوبيز، مناسبة لكل الصبايا، ومثالية لذوات البشرة السمراء، بخاصة مع سمرة البحر التي نكتسبها في الصيف، ولتسريحات الشعر المختلفة التي تظهر فيها تموجات الهايلايتر.





إليزابيث أوسلن بالشعر البني مع أطراف الشعر الأشقر





لصاحبات الشعر الطويل يمكنكِ تجربة اللون البني مع خصلات الشعر فاتحة اللون كدرجات الأشقر الفاتح التي اعتمدتها إليزابيث أوسلن، مع شعركِ الطويل وتسريحات الشعر المفرودة، حتى ستبدو هذه التسريحة مميزة مع الكعكة المرتفعة العصرية هذا الموسم.





الظلال الفاتحة لخصلات الشعر على طريقة ميرندا كيير





صبغة الشعر البني لا تحتاج منكِ الكثير من المجهود لإبراز جمالِك، بإمكانكِ بكل بساطة أن تضيفي لمسة من ظلال الخصلات الفاتحة باللون العسلي، كهذا اللوك من ميرندا كيير، لإضفاء الحيوية على وجهِك، وتمنحكِ بريقًا ولمسة شبابية.