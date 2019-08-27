"يفتتح القمة".. جدول أعمال "السيسي" في تيكاد 7

في إطار دعمه المتواصل للقارة السمراء، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعات المؤتمر الدولي السابع للتنمية الإفريقية "تيكاد 7"، لمناقشة القضايا العامة والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى اليابان، للمشاركة في اجتماعات المؤتمر الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7".





ويشارك في القمة نحو 40 دولة أفريقية، على مستوى رئيس دولة أو رئيس حكومة، من بينها مصر والجزائر والسنغال والكاميرون وغانا وبوركينافاسو ومالي والغابون وجنوب أفريقيا.





اليوم الأول

يتضمن جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، أنه سيفتتح ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، غدًا الأربعاء، الجلسة الافتتاحية التي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الدولي.





وبعد الجلسة الافتتاحية، تعقد الجلسة الموسعة الأولى، حيث تتناول ملاحظات عامة، ومستقبل التيكاد والتنمية الأفريقية يعقبها الجلسة الموسعة الثانية بمركز المؤتمرات بيوكوهاما باسيفيك وتتناول تسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.





وعقب ذلك، يقيم رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما حفل استقبال للمشاركين بالقمة بفندق يوكاهاما رويال بارك.





اليوم الثاني

بينما يتضمن جدول أعمال اليوم الثاني، انعقاد الجلسة الموسعة الثالثة بعنوان حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام، يعقبها الجلسة الموسعة الرابعة تحت عنوان تعميق المجتمع المستدام والمتماسك، ثم جلسة مناقشة موضوعية وتغطى قضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تنمية رأس المال البشرى، تعليم الشباب، الزراعة والتغيرات المناخية، التخفيف من أخطار الكوارث، والاقتصاد الازرق، ثم يقيم رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء على شرف المشاركين بالقمة بيوكوهاما رويال بارك.





اليوم الثالث

وتتضمن فاعليات اليوم الثالث والأخير، عقد الجلسة الموسعة الخامسة وتتناول تعزيز السلام والاستقرار، الجلسة الموسعة السادسة والتي تتناول تقريرًا حول الجلسات الموضوعية بمشاركة رؤساء كل جلسة موضوعية ويعقبها الجلسة الختامية ومؤتمر صحفي.





وسيعقد حفل استقبال شاى بالقصر الإمبروطورى للمشاركين بالقمة، الساعة 4 مساء لمدة 40 دقيقة يتبعه حفل توزيع جوائز هيديو نجوشى أفريقيا.





رسالة "السيسي" حول القمة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان لاستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" ، المقرر عقدها خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، ومنظمي ذلك الاجتماع الهام، وبصفة خاصة مفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الدولي، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، ومكتب المستشار الخاص بشان أفريقيا التابع للامم المتحدة، مؤكدا أن عملية "التيكاد" أثبتت منذ انطلاق قمتها الأولى عام "1993" أنها إحدى المنصات الهامة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنميوية.





وقال الرئيس السيسى - في رسالته-، إن عملية التكامل في أفريقيا انطلقت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين منذ إنشاء الاتحاد الأفريقى، مضيفا أن تبني أجندة أفريقيا "2063 " وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يعدان بمثابة حجز الزاوية الهام للمساعي الأفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي المنشود.





وكانت عملية "تيكاد" انطلقت قمتها الأولى عام "1993" وأثبتت حينها، أنها إحدى المنصات الهامة التي تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنميوية.





ويركز مؤتمر "التيكاد"، على تمكين الشعوب الآسيوية والإفريقية والجهات الدولية من التعاون من أجل تعزيز التنمية الإفريقية.





وينظم اجتماع "تيكاد 7"، وبصفة خاصة مفوضية الاتحاد الأفريقي ، والبنك الدولي ، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ، ومكتب المستشار الخاص بشان أفريقيا التابع للامم المتحدة.





يتولى المنظمون المشاركون مسؤولية نجاح "تيكاد"، من خلال كل أوجه المشاركة وإنجاز المهام على المستويات التشغيلية والتقنية والبرامجية والمادية.



