دليل جديد على رغبة ريال مدريد في ضم نجم مانشستر يونايتد

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لدعم خط وسطه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية من أجل العودة للمنافسة على الألقاب في الموسم الحالي.





وخرج ريال مدريد الموسم الماضي خالي الوفاض بعدما فشل في التتويج بأي لقب مانحًا لقب لليجا لبرشلونة ولقب دوري أبطال أوروبا إلى ليفربول.





ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي في التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد.





ويُصر زيدان على ضم بوجبا لما يمتلكه اللاعب الفرنسي من قدرات خاصة قادرة على صناعة الفارق مع الفريق الملكي في الموسم الجديد.





وكشف ماثياس بوجبا شقيق اللاعب الفرنسي بأن حديث زيدان عن أخيه شرف كبير ويأمل في انتقاله إلى النادي الملكي.





وأضاف شقيق النجم الفرنسي بأن الجميع يعرف أن أخي سيكون جيدًا مع ريال مدريد وزيدان ، وأولئك الذين يحتاجون إلى التحدث هم ريال مدريد ومانشستر يونايتد.





وبدأ ريال مدريد موسمه في الليجا بالفوز على سيلتافيجو بنتيجة ٣-١، لكنه سقط مساء السبت الماضي على ملعبه في فخ التعادل الإيجابي أمام بلد الوليد بهدف لكل فريق.





ريال مدريد مستعد للتضحية بهذا النجم لضم نيمار





أبدى مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني استعدادهم للتضحية بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب الفريق، من أجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب الكاتب الإسباني بالاجي، إن ريال مدريد تقدم بعرض جديد إلى باريس سان جيرمان، وذلك يتضمن انضمام ثلاثي الملكي (كيلور نافاس - لوكا يوفيتش - خاميس رودريجيز) إلى فريق العاصمة الفرنسية.

ويعد فريق باريس سان جيرمان كان قد تفاوض مع يوفيتش أثناء تواجده مع فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم الماضي، وقبل انضمامه إلى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن نادي في بيان رسمي له منذ قليل، عن تعرض لاعب الفريق الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز من إصابة عضلية قد تجبره عن الغياب عن صفوف الفريق لمدة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت الصحف الإسبانية، بأن إصابة خاميس رودريجيز، قد أضافت المزيد من المعانأة إلى كاهل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والذي أصبح يعاني في إختيار تشكيل جيد للفريق في ظل غياب عدد كبير من لاعبي الفريق في الوقت الحالي بسبب الإصابة على رأسهم إيدين هازارد.

وكان زيدان قد صرح في وقت سابق حول إصابة خاميس، وقال: "خاميس لاعب مباراة جيدة للغاية أمام بلد الوليد، ولكنه في النهاية عانى من مشاكل عضلية، ولهذا السبب قررت إراحته وإخراجه من المباراة حتى لا تتفاقم الإصابة".

واستبدل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، خاميس أوائل الشوط الثاني، مؤكدا بعد المباراة أن هذا التبديل يعود الى انزعاج بدني شعر به اللاعب.





