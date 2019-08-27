ميرنا حسني على "إينرجي": فزت بالمركز الأول على العالم في الـ Clinical Skills في ظروف صعبة جدا

قالت ميرنا حسني فخري، الطالبة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، والحائزة على المركز الأول على العالم في مسابقة الـ Clinical Skills إنها دخلت المسابقة التي أقيمت في رواندا في ظروف شديدة الصعوبة.

وأوضحت ميرنا، خلال حوارها ببرنامج "عيشها بإينرجي" مع وائل منصور وسارة المنذر أن الـ Clinical Skills فرع مختلف عن الصيدلة العادية أو "العامة"، وهو يركز على علاقة المريض بالدواء، ليس فقط تكوين الدواء، بل يمتد لملائمة الدواء لكل مريض وكل حالة "ممكن الدوا يكون كويس لكن مش لايق على شخص بعينه وغير مؤثر معاه".

وأردفت أن المسابقة كانت عبارة عن التعامل مع حالة مرضية صعبة متاح أمامها العديد من الأدوية الصحيحة والمناسبة للمرض والأعراض، على أن تختار المتسابقة هي الجرعات المناسبة.

وقد استلمت ميرنا الحالة (سيدة مسنة مريضة قلب)، وكان أمامها 6 ساعات وليس لديها سوى لاب توب والكتب الخاصة بها ومجموعة الأدوية.

وتابعت أنها عملت على استكشاف مدى فاعلية أو عدم فاعلية كل دواء تتناوله المريضة، واكتشفت أن دواءً بعينه، رغم أنه مناسب لضغط الدم ومرضى القلب، إلا أنه يقلل من تأثيرات أدوية أخرى وبالتالي استبدلته بدواء آخر بتركيز مختلف.

كما بدأت التحكم في النظام الغذائي للمريضة التي كانت تتناول "الجريب فروت" والذي يتداخل مع أغلب الأدوية، وخصوصا أدوية الضغط والقلب.

وأكدت أن المنافسين لها كان لديهم 22 ساعة عمل وكل فريق مكون من 4 أشخاص، بينما كان أمامها 6 ساعات فقط، لافتة إلى أنها فوجئت بالفوز بالمركز الأول في المسابقة، رغم صعوبة المنافسة وضيق الوقت.

واختتمت ميرنا تصريحاتها بأنها تريد أن تعمل على رسائل الماجستير والدكتوراه إلى جانب الجزء العملي المتمثل في التدريب في المستشفيات.

وهنأ محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، الطالبة ميرنا بفوزها بهذا المركز المرموق على مستوى العالم والذي حصلت عليه بعد منافسة ٤٥ دولة، معرباً عن سعادته بحصول الجامعة البريطانية على مراكز متقدمة في كافة المسابقات التي تشارك فيها محلياً ودولياً.

وأشاد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية بالأداء المتميز وبالقدرة العالية التي تتمتع بها الطالبة بكلية الصيدلة ميرنا حسني فخري، وهو ما يعكس حرص الجامعة ومجلس أمنائها على الإستمرار في الريادة من خلال مواكبة التطورات، إضافة للدعم المتواصل للطلاب في المنظومة التعليمية والبحث العلمي بالجامعة، مع تقديم كافة التسهيلات للدارسين من أجل مشاركتهم في المسابقات التي تقام في مصر والعالم.

وأكد رئيس الجامعة البريطانية، أن “ميرنا” مثلت مصر كفرقة لعدم وجود زملاء لها، وإدارة المسابقة قبلت ذلك، ونجحت بتفوق على كل المتنافسين في ضبط الأدوية وتشخيص المرض الذي يشتكى منه المريض وحالته، حيث حصل التقرير الطبي الذي قدمته “ميرنا” عن الحالة على الجائزة الأولى بالفوز على 45 فريق من دول مختلفة.

وقالت ميرنا حسني فخري، الطالبة بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية والحائزة على المركز الأول بالعالم في مسابقة clinical skills: "قامت الجامعة باختياري لتمثيلها في هذه المسابقة التي يشارك بها 45 دولة أخرى، ولكن قبل سفري بأيام إختارتها الدولة لأن تكون ممثلة لمصر في هذه المسابقة وليس فقط كممثلة للجامعة البريطانية، وهو ما جعلها تشارك في 4 مسابقات، 3 منها مسابقات فردية حصلت فيهم على مراكز أول وثاني وثالث، بينما كانت المفاجأة أن المسابقة الأهم يشترط فيها أن يكون المنافس فريقا مكونا من 5 طلاب".

وأضافت: "لقد وافقت إدارة المسابقة رغم أنها جماعية بعد إلحاح مني على المشاركة فيها وذلك قبل انتهاء الوقت بـ 6 ساعات فقط، حتى أن المنافسين كانوا قد إستلموا الأسئلة قبلي بـ12 ساعة وكانوا فرقا وليس فردي، مما جعلني أبذل كل الجهود لتشريف مصر في الخارج بعد أن تسلمت حالة وقمت بتشخيصها وكتابة الدواء وكل التفاصيل الخاصة بها، وإتم إعلان فوزي بالمسابقة التي وفرت الجامعة البريطانية كافة الإمكانيات للمشاركة والفوز بها".

وأوضحت ميرنا أنها تلقت دعم خاص الجامعة بالإضافة لدعم عميد وأساتذة كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر.