كوتينيو يهدد مسيرة توماس مولر مع بايرن ميونخ

نجح فريق بايرن ميونيخ الالماني في التعاقد مع البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة لتعويض رحيل النجم الهولندي آرين روبن.





لكن ما بدأ يظهر على البساط الأخضر يشير إلى أن ظهور منافسة صريحة بين كوتينيو ومولر.





يعتبر الكثيرون أن قدوم كوتينيو الى المعسكر النادي البافاري هو بداية نهاية لمسيرة النجم الألماني توماس مولر مع بايرن ميونيخ. وقد تم استبدال مولر في الدقيقة 57 يوم السبت الماضي 24 أغسطس بكوتينيو ما هو إلا تأكيد على هذه النظرية.





هذا الأمر الذي لم يرق للهولندي آرين روبن، صاحب الأفضال على بايرن ميونيخ في السنوات العشرة الأخيرة قبل اعتزاله نهاية الموسم الماضي. فقد سارع الأخير في حواره مع قناة "سكاي 90" الخاصة للتأكيد على مكانة الدولي السابق توماس مولر داخل الفريق.





وشدد روبن قائلا: "بالنسبة لي هو لاعب مهم جدا إنني من أشد المعجبين بتوماس مولر إنه لا يجر الانتباه إليه دائما، مع ذلك هو لاعب بارع في سد الفراغات".





وقد أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تعاقده رسميا مع الفرنسي مايكل كويسانسي لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ البالغ من العمر 20 عاما.





وانضم مايكل كويسانسي إلى مونشنجلادباخ قبل عامين قادمًا من نانسي الفرنسي وشارك مع الفريق في 35 مباراة بالبوندسليجا.





كويسانسي لاعب وسط مميز ويجيد قطع الكرات ويتحكم في الكرة جيدا ويمرر ويسدد بالقدم اليسرى وجاء التعاقد معه بعد ضم كوتينيو من برشلونة الإسباني.





أكد صانع الألعاب البرازيلي، فيليبي كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونخ، لمدة عام مع خيار الشراء، أنه سيبذل كل ما يملك من أجل قميص النادي البافاري.





صرح كوتينيو لتلفزيون النادي الألماني: "ما أستطيع قوله إنه في كل مرة سأرتدي فيها هذا القميص سأبذل كل ما لدي".





وأضاف: "شرف لي بالطبع أن يهتم ناد بحجم بايرن بي، إنه ناد كبير وله تقاليد عظيمة، لا أطيق صبراً لارتداء القميص".





وأكد بايرن في بيان صحافي أن الناديين اتفقا على سرية قيمة الانتقال.





في حين أفاد برشلونة عبر موقعه بأن قيمة صفقة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم، مقابل 120 مليون يورو.





كما سيتكفل بايرن بدفع راتب كوتينيو، والذي يصل إلى 13 مليون يورو.









وفي حقيقة الأمر فإن كوتينيو جاء إلى بايرن ميونيخ واستلم القميص رقم 10، وهو الرقم الذي كان يحمله أيضا النجم المخضرم روبن.





لكن على الأرض تغيّر موقعه داخل التشكيلة بينتقل إلى مركز مولر المفضل "المركز 10". وظهر في الحوار الصحفي امتعاض روبن من الأمر معتبرا أن اسم مولر لا بد أن يكون من الأسماء الرئيسية على جدول المدرب نيكو كوفاتش.





والسبب لأنه "يتحرك نحو الأمام وفي ذات الوقت يتراجع إلى العمق من أجل الدفاع. وهذا ما يجعل مهمة المنافس في الدفاع عصية، خاصة وأن الفريق (بايرن ميونيخ) عادة ما يلعب أمام فرق تدافع في الخلف"، يقول روبن في إشارة إلى فرق الدوري الألماني.





وردّا على السؤال حول كوتينيو، الوافد الجديد إلى المعسكر البافاري، يقول روبن إنه لاعب "بإمكانيات هائلة، لكنه بحاجة إلى الوقت وسيحقق نجاحات كبيرة لبايرن ميونيخ".





يذكر أن لاعب خط الوسط فيليب كوتينيو انتقل إلى ميونيخ على سبيل الإعارة لموسم واحد من برشلونة الإسباني، مع إمكانية الشراء بعقد نهائي، لكن نظير 120 مليون يورو.



