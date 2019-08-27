أمير منطقة الجوف يطلع على الخطط الأمنية مع بداية العام الدراسي الجديد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، على الخطط الأمنية التي تسعى الجهات الأمنية على تنفيذها لتفادي اختناقات الطرق والإشارات والعمل على انسيابيتها خاصة أمام المدارس والجامعات مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1440 هـ.

وجاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني ومدير إدارة دوريات الأمن العميد سعود بن بندر الدويش ومدير مرور المنطقة المكلف العقيد نهار بن عبدالمحسن العنزي، وذلك بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على تكاتف الجميع وبذل المزيد من الجهود لتفادي الزحام مما يضمن حركة سير منتظمة من خلال التواجد الأمني وتحويل وسائل النقل إلى بعض الطرقات الأقل ازدحاما.

وأعرب اللواء الوذيناني عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على الاستقبال وسيكون العمل على توجيهات سموه لضمان يوم دراسي خالٍ من الحوادث والزحام.

هذا وتسعى وزارة التعليم السعودية إلى توفير كافة الوسائل المتقدمة لتطوير التعليم في البلاد، وإيجاد بيئة صحية ومناسبة لبناء جيل قوي ومتسلِّح بالعلم والمعرفة، لمواكبة التغييرات الجارية وأهداف "الرؤية السعودية 2030".

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم بالمملكة، أن من حق الطلبة الحصول على أفضل رحلة تعليمية ممكنة، وأن يعبروا عن آرائهم، وأن يُسمعوا أصواتهم، فهم المعنيون بالتطوير، مؤكداً أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة، لرفع توصياتهم وتطلعاتهم حتى تكون جزءاً من خطط العمل في الوزارة.

وأضاف وزير التعليم، أنه سيتم إلغاء نظام التقويم المستمر بدءاً من الصف الرابع، حيث أن الموجود الآن ليس في الأصل نظامَ تقويمٍ مستمراً، وسيتم العمل على اختبارات مركزية للتقويم، وستُوجَّه مهام الإشراف إلى ما يخدم نواتج التعلم.

وأشار آل الشيخ، إلى أننا نعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عدة، أهمها تمهين وظيفة المعلم، وإيجاد مدارس الطفولة المبكرة، وتطوير المقررات الدراسية، واستكمال البنية التحتية للمدارس.

عودة المعلمين والمعلمات بعد أطول إجازة صيفية

فيما رحب وزير التعليم، بعودة المعلمين والمعلمات، الذين باشروا عملهم يوم الأحد الماضي، بعد تمتعهم بأطول إجازة صيفية، والتي قاربت الـ123 يوماً، حيث عاد مئات آلاف المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات السعودية لمدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم صيفية طويلة.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول بالمملكة

هذا وأعلن وزير التعليم في المملكة العربية السعودية، عن الموعد الخاص بالدراسة، وهو يوم الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر 2019 و2 محرم 1441، وهو موعد بداية الفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية.

استعدادات العام الدراسي

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة للنقل المدرسي وتعليمات السلامة داخل الحافلات المدرسية، مبينًا أن الشراكة والعمل التكاملي والتعاون البنَّاء بين تعليم الرياض وشركة تطوير للنقل التعليمي والشركات المتعهدة سيسهم في تذليل جميع الصعوبات ومواجهة التحديات والرقي بجودة النقل المدرسي وضمان انطلاقة مثلى للعام الدراسي.

وأعرب "الوهيبي"، عن تفاؤله بموسم حافل بالنجاح بفضل ما تحقق من نجاحات في المواسم الماضية وبما تتمتع به الشركات الناقلة من خبرة وكفاءة في تقديم خدمة نقل متكاملة آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب والطالبات، مشيداً بجهود شركة تطوير للنقل التعليمي، ودورها المحوري في تحسين خدمة النقل التعليمي بوصفها شركة رائدة وذات خبرة واسعة في تطوير الخدمة من خلال تعاونها مع متعهدي النقل التعليمي وتواصلها مع المستفيدين من الخدمة في الميدان.

هذا وتسعى وزارة التعليم السعودية إلى توفير كافة الوسائل المتقدمة لتطوير التعليم في البلاد، وإيجاد بيئة صحية ومناسبة لبناء جيل قوي ومتسلِّح بالعلم والمعرفة، لمواكبة التغييرات الجارية وأهداف "الرؤية السعودية 2030".

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم بالمملكة، أن من حق الطلبة الحصول على أفضل رحلة تعليمية ممكنة، وأن يعبروا عن آرائهم، وأن يُسمعوا أصواتهم، فهم المعنيون بالتطوير، مؤكداً أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة، لرفع توصياتهم وتطلعاتهم حتى تكون جزءاً من خطط العمل في الوزارة.

وأضاف وزير التعليم، أنه سيتم إلغاء نظام التقويم المستمر بدءاً من الصف الرابع، حيث أن الموجود الآن ليس في الأصل نظامَ تقويمٍ مستمراً، وسيتم العمل على اختبارات مركزية للتقويم، وستُوجَّه مهام الإشراف إلى ما يخدم نواتج التعلم.

وأشار آل الشيخ، إلى أننا نعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عدة، أهمها تمهين وظيفة المعلم، وإيجاد مدارس الطفولة المبكرة، وتطوير المقررات الدراسية، واستكمال البنية التحتية للمدارس.

عودة المعلمين والمعلمات بعد أطول إجازة صيفية

فيما رحب وزير التعليم، بعودة المعلمين والمعلمات، الذين باشروا عملهم يوم الأحد الماضي، بعد تمتعهم بأطول إجازة صيفية، والتي قاربت الـ123 يوماً، حيث عاد مئات آلاف المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات السعودية لمدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم صيفية طويلة.

موعد بداية الفصل الفصل الدراسي الأول بالمملكة

هذا وأعلن وزير التعليم في المملكة العربية السعودية، عن الموعد الخاص بالدراسة، وهو يوم الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر 2019 و2 محرم 1441، وهو موعد بداية الفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية.

استعدادات العام الدراسي

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة للنقل المدرسي وتعليمات السلامة داخل الحافلات المدرسية، مبينًا أن الشراكة والعمل التكاملي والتعاون البنَّاء بين تعليم الرياض وشركة تطوير للنقل التعليمي والشركات المتعهدة سيسهم في تذليل جميع الصعوبات ومواجهة التحديات والرقي بجودة النقل المدرسي وضمان انطلاقة مثلى للعام الدراسي.

وأعرب "الوهيبي"، عن تفاؤله بموسم حافل بالنجاح بفضل ما تحقق من نجاحات في المواسم الماضية وبما تتمتع به الشركات الناقلة من خبرة وكفاءة في تقديم خدمة نقل متكاملة آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب والطالبات، مشيداً بجهود شركة تطوير للنقل التعليمي، ودورها المحوري في تحسين خدمة النقل التعليمي بوصفها شركة رائدة وذات خبرة واسعة في تطوير الخدمة من خلال تعاونها مع متعهدي النقل التعليمي وتواصلها مع المستفيدين من الخدمة في الميدان.

تسليم 4 مليون كتاب لـ1530 مدرسة

وسلمت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، 4 مليون كتاب لحوالي 1530 مدرسة؛ بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر 2019.

وجاء توزيع الكتب على المدارس على النحو التالي: 650 مدرسة في المرحلة الابتدائية و430 مدرسة في المرحلة المتوسطة و300 مدرسة في المرحلة الثانوية و90 مدرسة للتربية الخاصة و60 مدرسة للتعليم المستمر.

وأنهت المدارس في المملكة العربية السعودية استعدادتها في مختلف المجالات استعدادا لاستقبال الطلبة والطالبات في العام الدراسي الجيد 1440/1441 هجرية.