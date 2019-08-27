رزان تتمرد على الرجل الشرقي في أولى أغانيها "إن كنك زلمي لاقيني" (فيديو)

طرحت النجمة اللبنانية رزان، مولودها الفني الأول بعنوان "إن كنك زلمي لاقيني"، عبر تطبيق أنغامي.

الأغنية إيقاعية شبابية، وتدور حول فتاة تحذر حبيبها وتتمرد على طريقته في التعامل معها وتؤكد أنها لن تسمح له بعد ذلك بإهانة كرامتها.

أبدعت رزان في تقديم الأغنية بنبرة صوت حماسية تتماشى مع مضمونها، وأصابت الاختيار في طرح عملًا غنائيًا مختلفا وسيلمس قلوب عدد كبير من الفتيات والسيدات اللواتي يقعن في مثل هذه المشكلة.

وتقول كلمات الأغنية:

"وطيّ صوتك انت وعم تحاكيني

ما بسمحلك ترفع صوت ان كنّك زلمي لاقيني.

الأغنية من كلمات نسيم العلم - الحان هيثم زياد - توزيع طوني سابا - ماستر محمد المقهور - انتاج ZR PRODUCTIon.

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