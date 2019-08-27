الجمارك: تم تعديل 275 بندا فى التعريفة الجمركية لتتوافق مع الإلتزامات الدولية





فى إطار التواصل والتفاعل والتشاور المستمر مع مجتمع الأعمال والتجارة والهيئات والمؤسسات وكافة الجهات إلتقى السيد كمال نجم وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، فى ندوة تحت عنوان «الجمارك المصرية.. آليات جديدة وتحديات المستقبل» وتحديات المشروعات .









دورمصلحة الجمارك في تسهيل حركة التجارة والاستثمار ومشروعات التطوير والتحديث داخل منظومة الجمارك وآثارها على التنمية وتشجيع الاستثمار في مصر.





قال المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية"، إن هذا اللقاء بهدف لتعريف مجتمع الأعمال المصري واللبناني بالجهود التي تبذلها الحكومة في خطتها للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال.





ومن جانبه قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك"، إن هذا اللقاء يأتي فى إطار الإجتماعات المشتركة الى تقوم بها مصلحة الجمارك لتحقيق التعاون والتواصل والتفاعل بينها وبين أطراف المجتمع الصناعى والتجارى بهدف تنشيط حركة التجارة وزيادة الصادرات وتشجيع الإستثمارات .





واكد رئيس مصلحة الجمارك"، إنه هناك شراكة قوية وفاعلة بين القطاع الخاص والدولة لتحقيق الأهداف المشتركة ومصلحة الوطن حيث يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية للإسهام فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة .





وأشارالسيد كمال"، لقيام مصلحة الجمارك بجهود كبيرة وإصلاحات جذرية على الصعيد التشريعي والإجرائي للتيسير على المصنعين والمنتجين وجذب الإستثمارات حيث تم تعديل 275 بندا فى التعريفة الجمركية لتتوافق مع الإلتزامات الدولية وتم إعطاء الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة والإستثمار رغم تسبب ذلك في نقص الحصيلة الجمركية .









وأكد نجم أن نظام الشباك الواحد بدأ تطبيقه فى جمارك مطار القاهرة وجمارك بورسعيد وأن هناك تحسنا ملحوظا فى الآداء وإن قوة البنية التحتية وسلامتها من البداية يجعل التطبيق أكثر سهولة ، ومشددا على أهمية التعاون مع جميع الجهات المرتبطة بالعمل الجمركى وسرعة الربط الإلكترونى معها لخفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة وإحكام الرقابة وضمان الشفافية .





وأشار إلى أن قانون الجمارك المعمول به حاليا يرجع لعام 1963 أي منذ حوالى 56 عام وأصبح لا يتوافق مع التطور السريع والتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الوقت الحالى، ولذلك فقد تم إجراء تعديلات تم النص فيها على تبادل المستندات إلكترونيًا وقانون التوقيع الالكترونى والمراجعة اللاحقة والفاعل الاقتصادى الذى يمنح معاملة خاصة للشركات أصحاب ( القوائم البيضاء) وهم من لم يتم تسجيل أية محاضر او شكاوى ضدهم والتخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم واجراءات الافراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج .





وقال إنه تم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة الفحص بأشعة X-RAY حيث يوجد حاليا نحو 87 جهاز فى المطارات والموانئ المصرية وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر بالإضافة إلى 47 جهازا في المرحلة اللاحقة لتغطية معظم المنافذ وذلك للكشف السريع عن البضائع دون الإضطرار إلى خروجها من الحاويات، مما قد يعرضها للتلف وتضييع الوقت.





كما تم مناقشة بعض التحديات والمشاكل التى تواجه بعض أعضاء الجمعية والخاصة وتم حل معظم المشاكل مع الوعد بإيجاد حلول المشاكل التى ليست مصلحة الجمارك طرفا فيها .



