الأهلي يستأنف تدريباته اليوم في ستاد التتش

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني المؤقت محمد يوسف تدريباته مساء اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أيام بعد الفوز على فريق إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة تسعة أهداف دون رد في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدًا مع فريق كانو سبورت الغيني.

ويبدأ الفريق الأحمر من اليوم الاستعداد لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها يوم ١٨ من الشهر المقبل.





ويسعى يوسف لتجهيز لاعبيه جيدًا قبل مواجهة الزمالك من أجل تحقيق الفوز وتعويض جماهير الأهلي عن الخروج من كاس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف.





وسيعقد يوسف جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم يتحدث فيها عن اهمية المرحلة المقبلة، بدايًة من مواجهة الزمالك وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في الديربي لإسعاد الجماهير الحمراء.





وكان الأهلي قد توج بطلًا للدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه بفارق ٨ نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.





از الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فريق اطلع برة، بطل جنوب السودان، بفوز عريض هو الأكبر في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية، عبر تاريخها.





وأمطر الفارس الأحمر، شباك، نظيره، اطلع بره، بتسعة اهداف دون مقابل، في إياب الدور التمهيدي (دور الـ 64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.





حملت أهداف المارد الأحمر توقيع كل من، حسين الشحات هاتريك وهدفين لكل من، حمدي فتحي وصلاح محسن، وهدف لكل من، أحمد فتحي ومصطفي سالم بالخطأ في مرماه.





حيث كان الأهلي قد فاز على بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم أيضًا ببرج العرب، الأحد قبل الماضى، ليعبر الأهلي لدور الـ32، بمجموع المباراتين بنتيجة 13-0.