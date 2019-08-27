21 يوما تجهز الأهلي لموقعة السوبر المصري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني المؤقت محمد يوسف تدريباته مساء اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أيام بعد الفوز على فريق إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة تسعة أهداف دون رد في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتأهل الأهلي لدور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدًا مع فريق كانو سبورت الغيني.





ويبدأ الفريق الأحمر من اليوم الاستعداد لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها يوم ١٨ من الشهر المقبل.





ويسعى يوسف لتجهيز لاعبيه جيدًا قبل مواجهة الزمالك من أجل تحقيق الفوز وتعويض جماهير الأهلي عن الخروج من كاس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف.





وسيعقد يوسف جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم يتحدث فيها عن اهمية المرحلة المقبلة، بدايًة من مواجهة الزمالك وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في الديربي لإسعاد الجماهير الحمراء.





وكان الأهلي قد توج بطلًا للدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه بفارق ٨ نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.



