21 يوما تجهز الأهلي لموقعة السوبر المصري
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:09 ص
علي نبوي
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني المؤقت محمد يوسف تدريباته مساء اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أيام بعد الفوز على فريق إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة تسعة أهداف دون رد في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتأهل الأهلي لدور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدًا مع فريق كانو سبورت الغيني.
ويبدأ الفريق الأحمر من اليوم الاستعداد لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها يوم ١٨ من الشهر المقبل.
ويسعى يوسف لتجهيز لاعبيه جيدًا قبل مواجهة الزمالك من أجل تحقيق الفوز وتعويض جماهير الأهلي عن الخروج من كاس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف.
وسيعقد يوسف جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم يتحدث فيها عن اهمية المرحلة المقبلة، بدايًة من مواجهة الزمالك وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في الديربي لإسعاد الجماهير الحمراء.
وكان الأهلي قد توج بطلًا للدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه بفارق ٨ نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.
دخل روجر شميت المدير الفني السابق لفريق بكين جوان الصيني دائرة المرشحين لتدريب الأهلي خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته عقب مباراة بيراميدز والخسارة بهدف نظيف في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.
واقترب لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل من اختيار مدرب الفريق وحصرت القائمة النهائية على 3 أسماء فقط بينها روجر شميت
من هو روجر شميت
فسخ روجر شميت تعاقده مع بكين جوان الصيني في شهر يوليو الماضي رغم أنه توج معه بكأس الاتحاد الصيني
روجر شميت من مواليد 13 مارس 1967 في بلدة كيرسبة بألمانيا الغربية ولعب لأندية كيرسبر ولودنشايد وبليتنبورج وبادربورن وفيرل وليبستاد وديلبروكر وبدأ التدريب من دوري الدرجة السادسة وأشرف على تدريب فرق ديلبروكر وبروبن مونستر وبادربورن وريد بول سالزبورج وبايرن ليفركوزن وبكين جوان.
ويتميز روجر شميت بمميزات عديدة مثل الشخصية القوية والصرامة في التعادل والدقة في كل التفاصيل والاهتمام بكل ما يخص لاعبيه داخل الملعب وخارجه ويعتبر نوم اللاعب في موعد محدد واستيقاظه في موعد ثابت أمرًا مقدسًا.
العناد هو شعار روجر شميت فردود أفعاله دائمًا عنيفة كما أنه يتمسك بها خاصة في الاعتراضات على الحكام حيث قرر الاتحاد الألماني إيقاف مدرب الأهلي المحتمل في عام 2016 ثلاث مباريات وتغريمه 20 ألف يورو، حينما رفض خلال مباراة فريقه أمام ضيفه بروسيا دورتموند في الدوري الألماني الامتثال لقرار حكم المباراة، بمغادرة مقاعد البدلاء والتوجه إلى المدرجات مما دفع الحكم لإيقاف المباراة لمدة 9 دقائق.
ويعتمد شميت على طريقة 4/3/1/2 وهو بوجود مهاجمين وخلفهما صانع ألعاب وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية اللعب بصلاح محسن ومروان محسن أو وليد أزارو لكن ذلك سيعني القضاء على أحد صناع اللعب في القلعة الحمراء ما بين حسين الشحات ورمضان صبحي وجيرالدو وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ويلجأ المدرب إلى الضغط العالي على المنافس من الأمام وهو ما يتطلب لياقة بدنية عالية من جميع اللاعبين.
واكتشف روجر شميت في نادي رد بول سالزبورج السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي الحالي كما توج بالدوري والكأس في النمسا.
وتأهل روجر شميت بفريق ليفركوزن الألماني إلى دوري أبطال أوروبا مرتين وحقق نتائج رائعة في الدوري الألماني قبل أن يتركه في مارس 2017 حيث خاض معه 125 مباراة حقق الفوز في 62، بينما خسر 36 وتعادل في 27، بينما خاض مع آخر فريق دربه بكين جوان الصيني 83 مباراة، فاز في 46 وتعادل في 15 وخسر 22.
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