مؤشر بورصة السعودية يهبط 1.70% بمستهل جلسة الثلاثاء

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.70% خاسرا 140.62 نقطة ليصل إلى مستوى 8117.24 نقطة.





وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 84.5 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 27 شركة، فيما تراجعت 143 شركة.

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.87%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.82%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.06%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.96%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.30%.

وجاء سهم "الإعادة السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.41%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 1.97%، ثم وفرة بنسبة 1.82%، فيما تصدر سهم "التعاونية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.94% ثم سامبا بنسبة 2.55%، ثم ساب بنسبة 2.01%.