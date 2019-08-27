إرتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة اليوم
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:08 ص
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها العقار.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% رابحا 25.7 نقطة ليصل إلى مستوى 5960.48 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5% رابحاً 32.88 نقطة ليصل إلى مستوى 6560.37 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحاً 10.64 نقطة ليصل إلى مستوى 4781.20 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 105.6 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون دينار كويتى عبر 3775 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.47%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%.
وجاء سهم "الشركة أصول للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.90%، تليه شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 6.35%، ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 6.24%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 10%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.30%"
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