تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد قبل موقعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي مواطنه الهلال، في مباراة سعودية خالصة في المنافسات الآسيوية، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في مباراة منتظرة في إطار منافسات مباراة الذهاب لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، ونقدم لكم في السطور التالية تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد قبل موقعة أبطال آسيا اليوم.

والتقى الفريقان في العديد من المواجهات في مختلف البطولات المحلية، ولكنه على مستوى البطولة القارية لم يتواجه الهلال والاتحاد سوى في مباراتين فقط، ونرصد لكم في السطور التالية نتائج مواجهتي الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا، وآخر 5 مواجهات جمعت بين الفريقين في مختلف البطولات:

نتائج مواجهتي الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

- تواجه الهلال والاتحاد للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا موسم 2001، حيث تمكن الاتحاد من حسم المباراة لصالحه بهدفين دون رد، ضمن إطار الدور ربع النهائي من البطولة.





- وفي المواجهة الثانية والأخيرة بينهما في بطولة دوري أبطال آسيا، نجح الاتحاد في تأكيد تفوقه قاريًا بتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار دور الستة عشر للبطولة الآسيوية في موسم 2011.





نتائج آخر 5 مواجهات جمعت بين الهلال والاتحاد في مختلف المسابقات

وشهدت آخر 5 مواجهات بين الهلال والاتحاد تفوق الهلال بتحقيقه الفوز في 3مباريات وانتهت مباراتين بالتعادل الإيجابي كالتالي:

- تمكن الهلال من الفوز بنتيجة هدفين دون رد في أخر مباراة جمعت بينهما ضمن بطولة الدوري السعودي في الجولة الحادية والعشرون من الموسم المنصرم، وأحرز هدفي المباراة كلاً من سالم الدوسري، وبافيتيمبي جوميز.





- وانتهت مباراة الدور الأول من الموسم الماضي بتفوق الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز أهداف الهلال كلاً من محمد إبراهيم كنو، وبافيتيمبي جوميز، وكارلوس إدواردو، بينما سجل أليكساندر بيزيتش هدف الاتحاد الوحيد في المباراة.





- وحصد الهلال لقب كأس السوبر السعودي لموسم 2018، بعد تغلبه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي الهلال كلاً من كارلوس إدواردو، وجيلمين ريفاس، بينما قلص كريم الأحمدي النتيجة لصالح الاتحاد بتسجيل الهدف الوحيد للعميد.





- وفي موسم 2017/2018، فرضت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن إطار الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي، وأحرز مختار فلاته هدف التقدم للهلال، قبل أن يدرك فهد الإنصاري التعادل للعميد.





- وفي الموسم ذاته بمباراة الدور الأول، انتهت النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعدما تقدم فهد المولد في النتيجة مبكرًا لصالح الاتحاد، وأدرك كارلوس إدواردو التعادل للزعيم.





وبتلك النتائج يظهر التفوق الواضح للاتحاد في البطولة الآسيوية، ويقابله تفوق كاسح للهلال في البطولات المحلية في آخر خمسة مواجهات، فهل يستمر تفوق الاتحاد قاريًا أم سينجح الهلال في تحقيق فوزه الأول على العميد بالبطولة الآسيوية؟