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مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.19% بالتعاملات الصباحية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:57 ص
مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.19% بالتعاملات الصباحية
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% رابحا 3.98 نقطة ليصل إلى مستوى 1533.72 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.


 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.7 مليون سهم بقيمة 442 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.88%، مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.12%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.
 
فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.67% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3.2%، شركة ناس بنسبة 3.16%.
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