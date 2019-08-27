تصريحات مثيرة للجدل من إبراهيم سعيد حول رحيل لاسارتي

صرح لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، أنه كان يجب على الفريق الاحمر إقالة المدير الفني مارتن لاسارتي بجهازه المعاون الذي يضم محمد يوسف المدرب العام.





وقال سعيد، في ضيافة برنامج "الملعب" عبر قناة "صدى البلد": " المدرب الجديد يجب أن يتمتع بشخصية قوية والأهلي ودع كأس مصر لأن خبرات بيراميدز كانت أكبر، ولم يكن هناك انسجام بين اللاعبين بعد مرحلة التغيير".





وتابع صاحب الـ39 عامًا قائلا:" الجهاز المعاون كان يتدخل في القرارت الفنية وتشكيل الفريق، وكان لا بد من إقالة الجهاز الفني بالكامل، لا يمكن أن أكون مساعد مدرب ويتعاقب عليّ 5 مدربين أجانب".





واردف : "يجب أن يتمتع المدير الفني الجديد للأهلي بشخصية قوية ولا يتدخل أحد في عمله، المدربون الأجانب في مصر خلال الفترة الأخيرة افتقدوا للشخصية القوية".





واختتم: أنه لا يرى نفسه أفضل مدافع في تاريخ مصر قائلا: "هناك من هم أفضل مثل إبراهيم يوسف وهاني رمزي ووائل جمعة وعماد النحاس وسمير كمونة، وأرى أن علي جبر ومحمد عبدالغني هم الأفضل حاليًا".





يذكر أن الأهلي أقال مارتن لاسارتي من تدريب الأهلي بعد الإقصاء المبكر من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز بالخسارة "1-0".





كما أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أنه شرف له التربية بين جدران النادي الأهلي، ويتشرف أيضا للعب للزمالك، كونهم أكبر الأندية في مصر والشرق الأوسط.





وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شرف لي إني تربيت ‏بين جدران النادي الأهلي، سبب عدم احتوائي في سني الصغير كانت سبب مشاكلي مع الجماهير ومسئولي الفريق".‏





وأكمل : "علاقتي تحسنت بالجماهير والمسئولين مؤخرا، وعدلي القيعي هو من حرص على التواصل معي منذ عدة أيام، ‏وكل المسئولين يقابلوني بشكل مميز، كذلك علاقتي بمسئولين الزمالك جيدة أيضًا".





وأضاف لاعب الأهلي والزمالك السابق : "جماهير الزمالك دائما مساندة لي رغم وجودي فترة قصيرة بالفريق، تعلمت الكثير داخل القطبين، ولكل ناد مميزاته"





وأكمل : "عائلتي جميعها زملكاوي عدا والدي، لعبت للزمالك 3 أشهر قبل انضمامي للأهلي، ووالدي أقسم بعدم لعبي كرة القدم بعيدا عن الأحمر".



