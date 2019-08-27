بعد توقف 8 سنوات: وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يعيدا افتتاح مكتبة البحر الأعظم

عبد الدايم : كل منارة ثقافية تعد معادلا موضوعيا لبناء انسان ومواجهة ودحر للتطرف

راشد : مكتبة البحر الاعظم ساحة فكرية ومعرفية تخدم اهالي محافظ الجيزة

عواض : برنامج فكري وثقافي وفني يخدم كل الفئات العمرية خاصة الاطفال والشباب

بعد توقف استمر لأكثر من ثماني سنوات أعادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ومعها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، افتتاح مكتبة البحر الأعظم بالجيزة بعد تطويرها وتجديدها بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الثقافة .

قالت وزيرة الثقافة إن كل منارة ثقافية يتم انشائها او يعاد تشغيلها تعد معادلا موضوعيا لبناء انسان وهدم فكرة متطرفة ، واكدت أن مسيرة اثراء البنية الثقافية فى مصر مستمرة وتأتى مكتبة البحر الاعظم بمحافظة الجيزة بمثابة منارة للتنوير وشددت على ضرورة اعداد برنامج أنشطة يتماشى مع طبيعة المكتبة ويناسب الكثافة السكانية الضخمة الملاصقة لها ووجهت الشكر لاسرة الناقد الراحل على ابو شادي لإهدائهم المكتبة الخاصة به لتكون إحدى مكونات المكتبة العامة التى تضم ايضا 100 كتاب بطريقة برايل فى مختلف الوان المعرفة الى جانب الاعداد التى تم اصدارها من مجلة قطر الندى للمكفوفين وغيرها من كنوز ابداعات الفكر الانسانى ، كما اشادت وزير الثقافة بالعرض الفنى لفرقة باليه اطفال قصر ثقافة الجيزة الذى صاحب الافتتاح .

من جانبه ثمن محافظ الجيزة إعادة افتتاح المكتبة لما تمثله من متنفس ثقافي وفني لاهالى الجيزة والتى تخدم عددا من الاحياء التى تضم كتلة سكانية ضخمه موضحا ان المحافظة تقدم كل الدعم لها لاداء دورها التنويرى كساحة معرفية وفكرية .

وأوضح عواض ان المكتبة متوقف العمل بها منذ عام 2011 وتم تخصيصها لهيئة قصور الثقافة عام 2014 وبدأ العمل على تطويرها في 2016 وتبلغ مساحتها الكلية 3000م2 يشغل المبنى 370م2 منها والباقي مساحات خضراء وتتكون من ثلاثة طوابق ويضم بهو المدخل ، قاعة لمعارض الفنون التشكيلية ، مكتبة طفل تضم حوالي 2000 كتاب، قاعة سينما صيفية ، كشك موسيقى، قاعة تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة تضم حوالي 7500 كتاب في مختلف المعارف والعلوم والآداب، ويضم الطابق الأخير مسطح مكشوف للأنشطة الثقافية المفتوحة مشيرا الى الانتهاء من اعداد برنامج فكري وثقافي وفني يخدم كل الفئات العمرية خاصة الشباب والاطفال .

ويتكون المشروع من ثلاثة طوابق، ويضم بهو المدخل، استقبال، جاليري معروضات فنية، مكتبة طفل تضم حوالي 2000 كتاب، سينما صيفي، كشك موسيقى، قاعة تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة تضم حوالي 7500 كتاب في مختلف المعارف والعلوم والآداب، ويضم الطابق الأخير مسطح مكشوف للأنشطة الثقافية المفتوحة.

يذكر أن المكتبة تحتوي على أعداد مجلة "قطر الندى برايل" الثلاثة التي أصدرتها الهيئة، إضافة إلى عدد 100 كتاب بطريقة برايل للمكفوفين للكبار والصغار موزعة على المكتبتين العامة والطفل، كما تضم المكتبة العامة 1162 كتابا مُهدى من أسرة الناقد الراحل علي أبو شادي.

جدير بالذكر أن المكتبة قد تم تخصيصها للهيئة عام 2014 وقد بدأ تجديدها وتطويرها في أبريل 2016 وتبلغ مساحتها الكلية 3000م2، والمبنى مقام على مساحة 370م2 والباقي مساحات خضراء، وأعمال التطوير والتجديد قام بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.