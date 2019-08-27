في ضوء التواصل مع شبابنا بالخارج.. وزيرة الهجرة تلتقي رئيس اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:00 ص
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رئيس اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا الشمالية يستعرض مقترحات للتعاون مع الجامعات المصرية في تخصصات مختلفة
السفيرة نبيلة مكرم تبحث الإعداد لمؤتمر بالتعاون مع "التعليم العالي" للمصريين الدارسين بأمريكا الشمالية لعرض خبراتهم المختلفة
التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار الاهتمام بالتواصل مع شباب المصريين في الخارج، بـ "حازم محمود" رئيس اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا الشمالية والمقيم في كندا، وذلك لبحث التنسيق والتعاون على مختلف المستويات بين الاتحاد في كندا وأمريكا الشمالية وربط الشباب المصريين الخريجين في الخارج بوطنهم.
ورحبت السفيرة نبيلة مكرم برئيس اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا الشمالية، معربة عن سعادتها بزيارته إلى مصر، حيث سبق وأن التقت به وبباقي أعضاء الاتحاد خلال زيارتها الأخيرة إلى كندا، والتي شهدت مراسم رفع العلم المصري على برلمان أونتاريو للمرة الأولى.
ومن ناحيته، استعرض حازم محمود عدة مقترحات للتعاون من خلال وزارة الهجرة، تضمنت برامج تدريب تطوعية لطلاب الجامعات المصرية في تخصصات ومجالات مختلفة، وكذلك تنظيم برامج تبادل للخبرات والكفاءات بين اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية واتحادات الطلبة في الجامعات المصرية المختلفة.
ومن جانبها، بحثت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، مقترحًا بالإعداد لمؤتمر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، يشارك فيه الطلبة المصريين الدارسين في أمريكا الشمالية، لعرض خبراتهم ومؤهلاتهم في التخصصات والمجالات المختلفة ودراسة كيفية استفادة الدولة المصرية منها.
كما تناولت الوزيرة أيضًا الحديث عن إمكانية التنسيق مع بعض الجهات المعنية في مصر مثل وزارة التعليم التعليم العالي، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة البريطانية، فضلا عن دراسة ترشيح نماذج متميزة من اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية، لحضور المؤتمرات الشبابية التي تنعقد في مصر بشكل دوري.
وفي ختام اللقاء، أبدت السفيرة نبيلة مكرم إعجابها بما قدمه رئيس اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية من أفكار ومقترحات للتعاون، مؤكدة أن شباب مصر بالخارج قادرون على تصدر المشهد الدولي بخبراتهم وكفاءاتهم وما يتمتعون به من طاقة وحماس ومثابرة، وهم على أتم الاستعداد لتسخير هذه الطاقات والإمكانيات من أجل خدمة وطنهم مصر، وكذلك الدفاع عنها ونقل الصورة الصحيحة لما يجري على أرضها من تنمية وتقدم، علاوة على تصحيح الأفكار المغلوطة عنها التي قد يتم تداولها في الخارج.
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في إطار زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر "أديان من أجل السلام.. Religions for peace"، التقت عددًا من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا بمقر القنصلية العامة بفرانكفورت، وذلك بحضور السفير خالد طه القنصل العام في فرانكفورت، والمهندس هاني عازر الرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع.
في بداية اللقاء، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها لوجودها بين هذا الجمع، مضيفة أن هذه الزيارة فرصة ثمينة للغاية، كونها أول لقاء رسمي لها مع المصريين المقيمين بألمانيا.
وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الهجرة ملامح مشروع قانون الهجرة الجديد الذي أعدته الوزارة، كما استعرضت تجربة "مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج" وزيارة ممثلي هذه الكيانات للمشروعات القومية الكبرى الجديدة وانبهارهم بما تم إنجازه على أرض الواقع والتغيير الذي شهدوه بمصر، لافتة إلى أن تجمع هذه الكيانات تحت سقف واحد من أجل إعلاء مصلحة الوطن يعد نجاحا في حد ذاته.
كما أوضحت الوزيرة، خلال اللقاء، أهمية المعسكرات التي تعقدها الوزراة لشباب المصريين بالخارج وأهميتها لتعريف هؤلاء الشباب بالصورة الصحيحة للدولة المصرية وما يحدث بها من تنمية، وتزويدهم بالمعلومات السليمة عن وطنهم؛ ليتمكنوا من نقل صورة مشرفة عن مصر إلى المجتمعات التي يعيشون فيها بالخارج، وأضافت أن الوزارة بصدد تنظيم معسكر لأبناء المصريين بالخارج، خلال الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل، رحبت وزيرة الهجرة بحضور ومشاركة المهندس هاني عازر، الرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، وهو أحد أبرز علماء وخبراء مصر بالخارج الذين شرفوا مصر في محافل عالمية مختلفة، وتناولت كذلك الحديث عن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وما تم تقديمه للوطن حتى الآن من خلالها.
وتابعت الوزيرة أن دور المصريين بالخارج هو إظهار مصر الجديدة لمجتمعاتهم المباشرة وتشجيعهم على زيارتها، مواصلة حديثها عن حملة الترويج السياحي لمصر التي أطلقتها وزارة الهجرة، وفي هذا السياق تحدثت عن حملة "مفيش زي مصر"، والتي تم إطلاقها الشهر الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى ٨ مليون مشاهد، وأوضحت سيادتها أهداف هذه الحملة من تعزيز الانتماء لدى المصريين بالخارج، وتشجيعهم على قضاء عطلاتهم في مصر فضلا عن الترويج السياحي لها.
ومن ناحيتهم، أثار المشاركون عددا من الموضوعات وتمت مناقشتها خلال اللقاء، جاء أبرزها: الاستثمار في مصر، وتنشيط السياحة، والتبادل الثقافي مع الجانب الألماني، وكذلك تشجيع الجيل الثاني والثالث من المصريين الألمان على زيارة مصر والانضمام لمعسكرات الوزارة التي تنظمها للشباب، بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بمسألة الجنسية الألمانية.
واختتمت الوزيرة اللقاء بدعوة إلى المستثمرين المصريين في ألمانيا للتسجيل من من أجل مشاركة في المؤتمر القادم من مؤتمرات مصر تستطيع وهو "مصر تستطيع بالاستثمار".
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