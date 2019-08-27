"ماكرون" و"ترامب" يتوصلان لاتفاق بشأن الضريبة الرقمية



وأضاف "ماكرون" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن فرنسا لن تلغي ضريبتها بمجرد تطبيق الضريبة الدولية فحسب، ولكنها سوف تعيد تسديد المبالغ التي تم دفعها في إطار هذه الضريبة.



قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن كل من فرنسا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق بشأن مسألة الضريبة الشائكة التي تعتزم فرنسا فرضها على شركات الاقتصاد الرقمي العملاقة، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاقية دولية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2020.