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"ماكرون" و"ترامب" يتوصلان لاتفاق بشأن الضريبة الرقمية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:58 ص
ماكرون وترامب يتوصلان لاتفاق بشأن الضريبة الرقمية
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هالة الشحات
 
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن كل من فرنسا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق بشأن مسألة الضريبة الشائكة التي تعتزم فرنسا فرضها على شركات الاقتصاد الرقمي العملاقة، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاقية دولية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2020.

وأضاف "ماكرون" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن فرنسا لن تلغي ضريبتها بمجرد تطبيق الضريبة الدولية فحسب، ولكنها سوف تعيد تسديد المبالغ التي تم دفعها في إطار هذه الضريبة.
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