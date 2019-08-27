العرض النهائي من برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الأثنين أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، قدم عرضا لبرشلونة من أجل فك التعقيدات التي تكتنف مفاوضات انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف النادي الكتالوني.





وقالت صحيفة "أ س" الإسبانية إن باريس سان جيرمان سيوافق على بيع نيمار لبرشلونة مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى الحصول على خدمات اللاعبين الفرنسي عثماني ديمبلي والبرتغالي نيلسون سيميدو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا العرض سيرفع سعر نيمار من 250 إلى 300 مليون يورو، مما يدل على أن باريس سان جيرمان لن يتنازل عن مطالبه الأولى في هذه الصفقة.





وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة 400 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي لسميدو 100 مليون يورو.





وأوضحت "أ س" أن مجلس إدارة برشلونة عقد اجتماعا اليوم لمناقشة الصفقات الجديدة للنادي، وعلى رأسها صفقة نيمار، وأكدت أن النادي الكتالوني بصدد تقديم عرض أخير غدا الثلاثاء لإدارة باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار ولكنه لن يختلف كثيرا عن عروضه السابقة.





وألمحت "أ س" إلى أن برشلونة سيعرض ضم نيمار على سبيل الإعارة، مع وجود خيار الشراء مقابل 170 مليون يورو، بالإضافة إلى انتقال ديمبلي إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة أيضا.





ويبدو أن نيمار يفقد حظوظه شيئا فشيئا في الانتقال إلى برشلونة، حيث لم يتبق سوى 7 أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات لأبوابه، مما جعل اللاعب، على حد قول "أ س"، يفكر في البقاء لموسم أخر مع باريس سان جيرمان.





كما أكدت تقرير صحفية إسبانية، على عقد خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة، اجتماعًا طارئًا اليوم، مع الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني للبلوجرانا، لحسم التعاقد مع الدولي البرازيلى نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.





وتسعى إدارة برشلونة لإنهاء صفقة نيمار بشكل رسمي قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، المقرر غلقه يوم 2 سبتمبر المقبل.





ومن جانبه أبدى نيمار تمسكه بالإنتقال لبرشلونة من خلال إشارة جديدة، بعدما قام بالإعجاب بصور سيرجي روبيرتو وأنطوان جريزمان لاعبا برشلونة، عقب انتهاء موقعة ريال بيتيس، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وتشهد صفقة برشلونة أزمة كبيرة في حسمها، بسبب تعنت واضح من جانب إدارة النادي الباريسي في قبول العروض المقدمة في إنتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، فهل سينجح البلوجرانا في خطف نيمار أم سينجح سان جيرمان في الاحتفاظ بخدمات اللاعب.





يبدو أن حلم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في حصد جائزة الكرة الذهبية خلال مسيرته يتبخر شيئا فشيئا، ويؤكد هذا التصور غلاف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، التي تمنح هذه الجائزة الثمينة سنويا، في عددها الذي سيصدر غدا الثلاثاء، بعد أن وضعت صورة لمهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وسطرت فوقها عبارة "يا له من ضياع".



