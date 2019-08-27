لندن تدرس السماح لـ"هواوي" بالوصول إلى الجيل الخامس في الخريف

كشف وزير الثقافة البريطاني نيكي مورجان، أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن السماح لشركة هواوي الصينية للاتصالات السلكية واللاسلكية في شبكات الجيل الخامس في المملكة المتحدة في الخريف.





وقال "مورجان"، لراديو طبي بي سي": "سنتخذ القرار الصحيح للمملكة المتحدة. آمل أن نتمكن من فعل شيء بحلول الخريف".





وأضاف "مورجان": "علينا أن نتأكد من أن هذا سيكون قرارًا على المدى الطويل، مع التأكد من الحفاظ على أمان جميع شبكاتنا".



و تضغط الولايات المتحدة على لندن وحلفاء آخرين لتختار من منح هواوي إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للجيل الخامس، مشيرة إلى مخاطر التجسس والأمن القومي المزعومة. ونفت الصين وهواوي هذه الاتهامات وعرضتا التوقيع على اتفاقية "عدم تجسس" مع المملكة المتحدة.



في الأسبوع الماضي، أطلقت شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وثلاثة مزودي الاتصالات في المملكة المتحدة رسميًا شبكة النطاق العريض المتنقل "الجيل الخامس" فائق السرعة في أجزاء من لندن.





وتوقع الممون أن يتم تغطية 80٪ من حركة مرور الشبكة الخاصة بهم في نهاية المطاف بواسطة شبكة الجيل الخامس خلال ثلاث سنوات.





يأتي هذا، وسط حالة من عدم اليقين في حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بوصول "هواوي" إلى بنية الجيل الخامس التحتية البريطانية.





لم تتخذ الإدارة السابقة ولا رئيس الوزراء الحالي، بوريس جونسون، أي قرار نهائي بشأن عمل العملاق التكنولوجي في المملكة المتحدة.





ونقلًا عن مخاطر التجسس والأمن القومي، فإن سبب عدم اليقين هذا، هو الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة، والتي تضغط من أجل تقييد وصول "هواوي" إلى شبكات الجيل الخامس بسبب الارتباطات المزعومة مع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، مشيرة إلى مخاطر التجسس والأمن القومي. ونفت كل من الصين وهواوي بشدة هذه الاتهامات.





ومن جانب آخر، كان قد قال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، يوم الاثنين 19 أغسطس، إن الحكومة الأمريكية ستمدد المهلة الممنوحة لشركة هواوى، التي تسمح للشركة الصينية بشراء الإمدادات من الشركات الأمريكية حتى تتمكن من خدمة العملاء الحاليين، حتى مع إضافة حوالي 50 من وحداتها إلى القائمة الاقتصادية الأمريكية.





وأضافت الوزارة في بيان، أن التمديد لمدة 90 يومًا يهدف إلى تزويد المستهلكين في جميع أنحاء أمريكا بالوقت اللازم للانتقال بعيدًا عن معدات هواوى، نظرًا لاستمرار تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية".





وقال "روس" في بيان: "في الوقت الذي نواصل فيه حث المستهلكين على الانتقال بعيدا عن منتجات هواوى، ندرك أن المزيد من الوقت ضروري لمنع أي تعطيل"، وفقاً لوكالة رويترز.





كما أوضح، أيضًا، أنه أضاف 46 شركة تابعة لشركة هواوى إلى ما يسمى "قائمة الكيانات" - وهي قائمة بالشركات المحظورة فعليًا من القيام بأعمال تجارية مع عملاء الولايات المتحدة - مما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 100 من هيئات هواوى التي تغطيها القيود.





وفي المقابل، قـالت شركة هواوي تكنولوجيز، إنها ”مستعدة تماما“ للعيش والعمل في ظل قيود تجارية أمريكية، وإن أنشطتها لم تتأثر بقرار واشنطن الصادر بتمديد مهلة تسمح لها بشراء إمدادات من شركات أمريكية.



