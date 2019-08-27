تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ( باقي من الزمن 5 أيام) .. إليك خطوات تسجيل الرغبات عبر رابط بوابة الحكومة المصرية | tansik





تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik ، هي تهم طلاب الدبلومات الفنية، حيث بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدول الأول تخصصات "تجاري - صناعي - فندقي - زراعي - تمريض"، يبحث الطالب عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik وطريقة تسجيل الرغبات، لذا نستعرض عليكم فيما يلي تنسيق الدبلومات الفنية 2018 ، ومؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik ، والذي يعتمد بشكل أساساي على نسب نجاح الطلاب ونسب الإقبال على الجامعات.





ارتفع بحث الطلاب على تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ، بعدما أن تم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية، الدور الأول ، فبعد أن تعرف الطالب على نتائجه يتطلع للتعرف على تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ليجد كلية التي سيؤول إليها، كماتوفر وزارة التربية والتعليم المصرية موقع التنسيق لتسجيل رغبات الطلاب وكذلك تسجيل اختبارات القدرات.





وتتيح الوزارة موقع التنسيق الإلكتروني تيسيرا على الطالب لتسجيل رغباته، ويتم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية 2019 في كل عام، بعد الانتهاء من الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية، وبعد انتهاء تظلمات الطلاب، في موعد يتم تحديده لاحقا، ويتم إغلاقه من جديد لحين أداء الطلاب امتحانات الدور الثاني والإعلان عن نتائجه.









تنسيق الدبلومات الفنية





يتم الإعلان في كل عام عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية "التجاري – الصناعي – الزراعي – الفندقي"، لنظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، بعد الانتهاء من إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانوية للثانوية العامة، الدور الأول، ويتم فتح باب التنسيق الجديد 2019 في أغسطس، ويستمر حوالي أسبوعين، ويتم إغلاقه فيما بعد لحين انتهاء امتحانات الدور الثاني والإعلان عن نتائج الطلاب، حيث يقوم الناجحين في الدور الثاني بتسجيل رغباتهم في دخول الكليات، ويتم ذلك في خلال أسبوعين، ويتم بعدها غلق باب التنسيق تمهيدا للإعلان عن نتائج قبول الجامعات للطلاب، وقد تم فتح باب التسجيل للدور الأول والثاني عبر بوابة التنسيق الحكومية.





تنسيق الدبلومات الفنية 2019-2020





يتم تحديد تنسيق دخول الجامعات حسب مستوى مجموع الطلاب في المدارس الثانوية، ومدارس التعليم الفني، وقد قال وزير التعليم إن مستويات النجاح هذا العام اقل من العام الماضي، وأن الراسبين في الدبلومات الفنية، نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، حوالي 60.800 طالب، فمن المتوقع تراجع تنسيق دخول طلا الدبلومات الفنية للعام الدراسي المقبل 2018-2019، ويتحدد تنسيق دخول الجامعات أيضا بنسبة إقبال الطلاب على كليات محددة، ويتم التعرف على هذا عن طريق تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الحكومي، وحصر مستوى الإقبال على كليات محددة مما يرفع أو يقلل تنسيق دخولها.





مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2017





يتطلع الطلاب الناجحين في الدبلومات الفنية هذا العام للتعرف على نتائج قبول الطلاب في العام الماضي ونسب استقبال الكليات لهم، ونعرض عليكم تنسيق الدبلومات الفنية 2017 ، والذي حدده إقبال الطلاب على التسجيل في كليات محددة وكذلك نسب نجاحهم، مقارنة بالعام السابق:





الطلاب الحاصلين على 75%: كلية الهندسة – الزراعة – الخدمة الاجتماعية – الفنون التطبيقية (في أفسام محددة فقط) – كلية التربية النوعية – كلية الآثار – المعهد العالي للتمريض – كلية السياحة والفنادق – كلية الفنون الجميلة.





الحاصلين على الحد الأدنى 60%: دبلوم المدارس الثانوية الفنية.





الحاصلين على حد أدنى 75%: مساعدي خدمات صحية.





الحاصلين على حد أدنى 60%: دبلوم المدارس الفنية المتقدمة 5 سنوات.





الحد الأدنى 60%: دبلوم فني تابع لوزارة التعليم العالي.





شروط تنسيق قبول الطلاب للدبلومات الفنية





فتح باب القبول حسب التوزيع الجغرافي لمحل إقامة الطالب متقيدا باللوائح الداخلية للكليات، في حين اشترطت اختبارات القدرات، ومدى استيعابها للطلاب.





تقتصر كليات القمة للحاصلين على الدبلوم بنسبة نجاح 75%، وذلك بنظام 5 سنوات أو 3 سنوات، أو سنتين بعد الثانوية العامة.





تكون نسبة قبول الكليات من الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية، نسبة استيعاب الكليات منهم، لا تزيد عن 10% من إجمالي الإعداد المقبولة فيها.





يقوم مكتب التنسيق بتوزيع الطلاب ويتم قبولهم بتلك الكليات حسب النظام الداخلي لكل كلية، في حين لا توجد أماكن شاغرة أو اشترطت الكليات عمل اختبارات قدرات قبل القبول.





لا يقيّد الطالب بالتخصص الذي كان عليه في شهادة الدبلوم، التجاري – الصناعي – الزراعي – الفندقي، وذلك لوجود سنة إعدادي في تلك الكليات للتخصص، كليات الهندسة والتربية والتعلم الصناعي، وذلك باستثناء المعامل البيولوجية بكليات الزراعة، شعب الترميم بكليات الآثار، شعب الفنون بكليات الفنون الجميلة والتطبيقية.





يتم استثناء أوائل الدبلومات الفنية من قاعدة التوزيع الجغرافي للكليات بينما لا يتم استثنائهم من اختبارات الكليات وحاجة الكليات للطلاب.





تلتزم الجامعات بالمواعيد المقررة لإجراء اختبارات القدرات على موقع التنسيق كما تكون مسؤولة بشكل كامل عن نتائج الاختبارات، كما تكون ملتزمة بعدم إجراء الاختبارات مرة ثانية لمن لم ينجح باختبارات القدرات، حرصا على مناخ عادل بين جميع الطلاب المتقدمين.





وينتظر طلاب الدبلومات الفنية، من نظام الثلاث سنوات وكذلك نظام الخمس سنوات، انتهاء تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة والثانية، وامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية لبداية تنسيق دخول الجامعات والمعاهد المختلفة.





بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للحاصلين على الثانوية العامة، يتم الإعلان عن بداية تنسيق كل من الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية.





يقوم طلاب الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة باستئناف امتحانات القدرات في بداية أغسطس، وذلك بعد إغلاق باب التسجيل في 22 يوليه، وذلك للالتحاق بالعديد من كليات الفنون والتربي الرياضي، ويتوقع أن يتم تأجيل تنسيق الدبلومات الفنية لدخول الكليات الرياضية للمرحلة الثالثة من التنسيق.





أماكن ومواعيد اختبارات القدرات للدبلومات الفنية





مواعيد اختبار كليات الفنون لطلاب دبلومات ٥ سنين وطلاب المعاهد في تخصصات الآتية :





اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) – الكليات التكنولوجية) اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 حتي يوم السبت الموافق 17/8/2019 علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد الموافق 18/8/2019حتي يوم الأربعاء الموافق 21/8/2019.





خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني





* يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:





1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية خمس سنوات.





2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.





* ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس – اسم الطالب – الرقم السري) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.





* تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.





* يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.





* عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.





* يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.





* تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.





* يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.





* تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.





بيان بأماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة





1- اختبارات كليات الفنون التطبيقية :

المحافظات: القاهرة – الجيزة

مكان أداء الاختبارات: كلية الفنون التطبيقية بالجيزة (جامعة حلوان)

التخصص: النسيج – الملابس الجاهزة – الزخرفي – ترميم الآثار – التصوير وطباعة أوفست من خريجي المعاهد الفنية الصناعية

المحافظات: الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية.

مكان أداء الاختبارات: كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

المحافظات: الدقهلية – دمياط – بورسعيد –شمال سيناء – جنوب سيناء- الإسكندرية- مرسي مطروح – كفر الشيخ – البحيرة.

مكان أداء الاختبارات: كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

المحافظات: بني سويف – الفيوم –- المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الاحمر – الأقصر – أسوان.

مكان أداء الاختبارات: كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف





2- اختبارات كليات الفنون الجميلة (عمارة):

المحافظات: القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الفيوم – الشرقية – الدقهلية – السويس –الاسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء.

مكان أداء الاختبارات: كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك

التخصص: (عمارة) و(معماري) فقط

المحافظات: الاسكندرية البحيرة – مرسي مطروح – الغربية- كفر الشيخ – دمياط.

مكان أداء الاختبارات: كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية

التخصص: عمارة

المحافظات: المنيا – أسيوط –الوادي الجديد – قنا – سوهاج – اسوان – البحر الاحمر – الأقصر – جنوب سيناء- بني سويف.

مكان أداء الاختبارات: كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا

التخصص: عمارة





3- اختبارات كليات الفنون الجميلة ( فنون):

المحافظات: القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم – المنوفية – الإسماعيلية – بورسعيد – الشرقية – السويس – الدقهلية – شمال سيناء

مكان أداء الاختبارات: كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك (فنون) المعهد الفني لترميم الآثار

التخصص: (ترميم دقيق – ترميم معماري – ترميم اثار)

المحافظات: الإسكندرية – البحيرة – مرسي مطروح – دمياط – الغربية – كفر الشيخ.

مكان أداء الاختبارات: كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية (فنون)

المحافظات: بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – جنوب سيناء

مكان أداء الاختبارات: كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا (فنون)

المحافظات: قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر

مكان أداء الاختبارات: كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي بالأقصر (فنون)





ومنذ 10 أيام أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ، لتسجيل رغباتهم، والذي يستمر حتى يوم السبت الموافق 31 /8 /2019.

وبشأن نظام تنسيق الدبلومات الفنية 2019، الإلكتروني: يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الإنترنت من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.Egypt.gov.eg ، ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

مواعيد إدخال الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

وعن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، قالت وزارة التعليم العالي "يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة ، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة".

وأشارت الوزارة إلى أنه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً آخر يوم في المرحلة.

أما عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني، فبالنسبة إلى الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات، يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ويحدد نوع المؤهل (صناعي - تجارى- زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ) ، ويدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلى : ـ س / 000000 ، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

أما بالنسبة لـ الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية، فيقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ، ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به ، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية) ، ويحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها ، ويقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.



