تراجع البورصات الأوربية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء

استهلت البورصات الأوربية تعاملات اليوم الثلاثاء، لينخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 % إلى 370.5 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4 % مُسجلاً 5331.1 نقطة.





وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 % عند 7066.7 نقطة، بينما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 11628.5 نقطة.





وقادت مؤشرات أسهم البناء والسيارات والمواد الكيميائية الخسائر في مستهل التعاملات بنحو 0.5 %، في حين ارتفع قطاع المرافق بنحو 0.3 %.





وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.06 % إلى 1.1109 دولار.





واقتربت الأحزاب السياسية في إيطاليا من تشكيل حكومة عقب استقالة رئيس الوزراء جوسبي كونتي في الأسبوع الماضي.





أما على صعيد تطورات البريكست، فصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه مستعد لمواصلة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست حتى آخر دقيقة قبل موعد الخروج في 31 أكتوبر المقبل.





وأضاف جونسون: "أن الشعب البريطاني سئم من استمرار وجود البريكست على الصفحات الأولى من الصحف وأنه يجب تنفيذ ذلك في 31 أكتوبر.





وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، فأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أمس بأن المفاوضات التجارية مع الصين كانت في وضع أفضل بكثير من أيّ وقت مضى.





وتابع: "الصين دولة كبرى.. وهم يخسرون ملايين وملايين الوظائف والتي تذهب إلى دول أخرى، إذا كنت في نفس مكانهم كنت سأفضل إبرام صفقة تجارية".





وفي نهاية الأسبوع الماضي قرر ترامب رفع التعريفات على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار من 10 بالمائة إلى 15 %.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستأنف "قريباً جداً" المفاوضات التجارية مع الصين، رغم تصعيد جديد في التوتر في الأيام الأخيرة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وقال ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز في جنوب غرب فرنسا: "اتصلت الصين الليلة الماضية قالت لنعد إلى طاولة المفاوضات إذاً سنبدأ التفاوض من جديد قريباً جداً. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "تلقينا اتصالين جيّدين جداً"، مؤكداً أن الصينيين "يريدون التوصل إلى اتفاق".

وأشاد ترامب بنظيره الصيني شي جينبينغ قائلاً: "أحد الأسباب التي تجعله قائداً كبيراً هي أنه يفهم كيف تسير الأمور"، ورأى أن الاتفاق سيكون رائعاً بالنسبة للصين ورائعاً بالنسبة للولايات المتحدة ورائعاً بالنسبة للعالم.

من جهته، أبدى كبير المفاوضين الصينيين استعداده لمواصلة المحادثات مع واشنطن سعياً للتوصل إلى اتفاق تجاري، وفقاً لتصريحات نقلتها مجلة مالية.

ونقلت مجلة "كايشين" عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي قوله: "إننا على استعداد لتسوية المشكلة بهدوء من خلال المشاورات والتعاون ونعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية".

واحتدمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الجمعة مع تهديد الصين برفع الرسوم الجمركية على واردات سنوية من المنتجات الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار. وردّت واشنطن على الفور بالإعلان عن زيادة أكبر مما كان مقرراً في الرسوم الجمركية المشددة على المنتجات الصينية، التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر ثم في ديسمبر.

ويثير هذا التصعيد قلق القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى المتخوفة من حصول انكماش في أوروبا والولايات المتحدة.

ووقعتا الولايات المتحدة واليابان اتفاق تجارة من حيث المبدأ، وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن أنه سيتم إكمال إجراءته في نيويورك الشهر المقبل.

وأفاد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن الاتفاق يغطي الزراعة والرسوم الصناعية والتجارة الرقمية, وستبقى رسوم السيارات دون تغيير.

وقال الرئيس ترامب إن اليابان وافقت على شراء فائض الذرة الأمريكي الذي يثقل كاهل المزارعين بسبب نزاع الرسوم التجارية بين واشنطن وبكين.

وأبلغ الرئيس ترامب الصحفيين أثناء إعلان مشترك مع آبي خلال اجتماع مجموعة السبع في فرنسا إنها صفقة كبيرة للغاية، وقد اتفقنا من حيث المبدأ أنها بمليارات الدولارات للمزارعين.



