كل ما تريد معرفته عن مباريات المنتخبات في سبتمبر

يشهد شهر سبتمبر المقبل، فترة توقف دولي أو ما تعرف بـ "FIFA DAY"، حيث ستبدأ فترة التوقف بعد نهاية مباريات الجولة المقبلة في الدوريات الأوروبية، وبالتحديد في 5 سبتمبر المقبل، وكما جرت العادة، فأغلب المنتخبات العالمية تستغل هذه الفترة في خوض مباريات دولية ودية في بعض الأحيان، وفي أحيان آخرى تكون هناك إرتباطات دولية للمنتخبات سواء في تصفيات كأس العالم أو تصفيات البطولات القارية.





وخلال هذا التقرير من موقع الفجر الرياضي ، ستكونون على موعد مع متابعة لكل مواعيد مباريات المنتخبات خاصة المنتخبات العربية خلال فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.





يوم الخميس 5 سبتمبر 2019

سيشهد يوم 5 سبتمبر المقبل، إقامة عدة مباريات دولية ودية، سيكون أبرزها لقاء المغرب مع بوركينا فاسو، والذي يعد اللقاء الأول للمدرب البوسني "خاليلوزيتش" على رأس الجهاز الفني لمنتخب أسود الأطلسي، خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينار والذي رحل عن المغرب بعد نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا.





وفي تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، ستلعب مباراة اليابان أمام الأوروجواي، في واحدة من المباريات الودية القوية المنتظرة خلال فترة التوقف الدولي.





وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ستقام مباراة السعودية ومالي، في إختبار أول لفريق المدرب الفرنسي "هيرفي رينار" كمدير فني لمنتخب الأخضر السعودي





وبجانب هذه المباريات، ستكون هناك مباريات أخرى في يوم 5 سبتمبر وجاءت على النحو التالي:

مباراة جورجيا Vs كوريا الجنوبية "الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة"

مباراة إيرلندا VS لوكسمبرج "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

مباراة المجر VS الجبل الأسود "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"





بجانب المباريات الودية، ستكون هناك مباريات في إطار تصفيات أمم أوروبا 2020 والتي جاءت على النحو التالي:

أرمينيا Vs إيطاليا "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

رومانيا Vs إسبانيا "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

النرويج Vs مالطة "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

البوسنة والهرسك Vs ليشتنشتاين "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

جزر الفارو Vs السويد "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

اليونان vs فنلندا "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

إيرلندا Vs سويسرا "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

جبل طارق Vs الدانمارك "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"





يوم الجمعة 6 سبتمبر 2016

وتستكمل المباريات الودية الدوية خلال يوم 6 سبتمبر، مع عدد من المباريات والتي يأتي على رأسها مباراة منتخب نسور قرطاج مع منتخب موريتانيا، والتي ستقام في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة مساء الجمعة 6 سبتمبر المقبل.





وفي أقصى القارة الأمريكية الجنوبية، تقام مباراة ودية من العيار الثقيل، بين مباراة التانجو الأرجنتيني، وبين نظيره التشيلي، وذلك في تمام الساعة الرابعة فجرًا.





وعن باقي المباريات الودية المنتظرة في الجمعة 6 سبتمبر، فقد جاءت على النحو التالي:





بيرو Vs الإكوادور "الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة"

الهندوراس Vs بورتو ريكو "الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة"





بجانب المباريات الودية، ستكون هناك مباريات في إطار تصفيات أمم أوروبا 2020 مساء يوم الجمعة 6 سبتمبر المقبل والتي جاءت على النحو التالي:





سلوفينا VS بولندا "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

قبرص Vs كازاخستان "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

النمسا Vs لاتفيا "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

سان مارينو Vs بلجيكا "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

ألمانيا Vs هولندا "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

روسيا vs إسكتلندا "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

سلوفاكيا VS كرواتيا "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

إستونيا VS روسيا البيضاء "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"

ويلز VS إذربيجان "الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة"