أسعار الحديد في السوق المصري اليوم الثلاثاء 27/8/2019
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:24 ص
الفجر الاقتصادي
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وفقًا لأخر تحديث تستعرض بوابة "الفجر" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت خلال الفترة السابقة وذلك نتجة قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري وننشر فيما يلي تحديث جديد لاسعار الحديد والاسمنت اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:
أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 27/8/2019
المصريين 11600 جنيهًا
بشاي 11600 جنيهًا
عز الدخيلة 11600 جنيهًا
الجارحي 10150 جنيهًا
الكومي 11430 جنيهًا
المراكبي 11550 جنيهًا
الجيوشي 11500 جنيهًا
أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 27/8/2019
السويدي 840 جنيه
أسمنت مصر بني سويف 830 جنيه
أسمنت طرة 840 جنيه
أسمنت حلوان 840 جنيه
السويس للأسمنت 815 جنيه
أسمنت العريش العسكري 820 جنيه
أسمنت سيناء 820 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 825 جنيه
الشركة العربية للأسمنت النصر 825 جنيه
وأظهر تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، عن تراجع إجمالي صادرات مصر من الحديد الصب الصلب والأسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25 %، على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلي أن إجمالي صادرات مصر من الحديد الصب الصلب والأسمنت بلغ خلال الفترة نحو 464 مليون دولار، مقارنة بـ 621 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وصادرات الأسمنت ارتفعت خلال نفس الفترة بنحو 14% لتبلغ 70 مليون دولار، مقابل 61 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت صادرات الحديد الصب الصلب خلال الستة أشهر الأولى من العام بنحو 31% لتبلغ 394 مليون دولار، مقابل 560 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.
وتم التصدير إلى نحو 57 دولة منها 12 دولة لأول مرة تضمنت (تايلاند - رومانيا - السويد - الصين - باكستان - نيجيريا - بوركينافاسو - الدانمارك - رواندا - الصومال - التشيك - سويسرا).
وأحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحديد المصري حيث استوردت خلال 6 أشهر من العام الحالي ما قيمته 109.923 مليون دولار مقابل 37.480 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بارتفاع بلغت نسبته 193بالمائة.
وفي المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 32.973 مليون دولار مقابل 50.199 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 34 % وفي المرتبة الثالثة كندا بنحو 28.017 مليون دولار مقابل 22 ألف دولار بنسبة نمو بلغت 1248 %.
وجائت السودان في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 26.501 مليون دولار، مقابل 39.719 مليون دولار بتراجع بلغ 33%، تلاها في المرتبة الخامسة إيطاليا بما قيمته 25.204 مليون دولار مقابل 70.086 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 64 %.
وقررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز 48 طعنًا مقدمين من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، للحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل.
وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.
وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجه للحديد في مصر، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد،مشيرا بان فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.
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