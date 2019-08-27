أسعار الحديد في السوق المصري اليوم الثلاثاء 27/8/2019

وفقًا لأخر تحديث تستعرض بوابة "الفجر" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت خلال الفترة السابقة وذلك نتجة قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري وننشر فيما يلي تحديث جديد لاسعار الحديد والاسمنت اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 27/8/2019

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 27/8/2019

السويدي 840 جنيه

أسمنت مصر بني سويف 830 جنيه

أسمنت طرة 840 جنيه

أسمنت حلوان 840 جنيه

السويس للأسمنت 815 جنيه

أسمنت العريش العسكري 820 جنيه

أسمنت سيناء 820 جنيه

لافارج للأسمنت المخصوص 825 جنيه

الشركة العربية للأسمنت النصر 825 جنيه

وأظهر تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، عن تراجع إجمالي صادرات مصر من الحديد الصب الصلب والأسمنت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25 %، على أساس سنوي.





وأشار التقرير إلي أن إجمالي صادرات مصر من الحديد الصب الصلب والأسمنت بلغ خلال الفترة نحو 464 مليون دولار، مقارنة بـ 621 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.





وصادرات الأسمنت ارتفعت خلال نفس الفترة بنحو 14% لتبلغ 70 مليون دولار، مقابل 61 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت صادرات الحديد الصب الصلب خلال الستة أشهر الأولى من العام بنحو 31% لتبلغ 394 مليون دولار، مقابل 560 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.





وتم التصدير إلى نحو 57 دولة منها 12 دولة لأول مرة تضمنت (تايلاند - رومانيا - السويد - الصين - باكستان - نيجيريا - بوركينافاسو - الدانمارك - رواندا - الصومال - التشيك - سويسرا).





وأحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحديد المصري حيث استوردت خلال 6 أشهر من العام الحالي ما قيمته 109.923 مليون دولار مقابل 37.480 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بارتفاع بلغت نسبته 193بالمائة.





وفي المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 32.973 مليون دولار مقابل 50.199 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 34 % وفي المرتبة الثالثة كندا بنحو 28.017 مليون دولار مقابل 22 ألف دولار بنسبة نمو بلغت 1248 %.





وجائت السودان في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 26.501 مليون دولار، مقابل 39.719 مليون دولار بتراجع بلغ 33%، تلاها في المرتبة الخامسة إيطاليا بما قيمته 25.204 مليون دولار مقابل 70.086 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 64 %.