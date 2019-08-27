اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين التأمين الاجتماعي وبنك مصر

تشهد وزيرة التضامن الأجتماعي، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر، ويهدف البروتوكول إلى ميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع هيئة التأمينات.





ويأتي ذلك في إطار التوجه العام للدول لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق الشمول المالى، بالإضافة إلي سعي الحكومة الدائم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والجهد وضمان وصول مستحقات المستفيدين بدون تأخير.