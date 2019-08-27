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روحاني يطالب واشنطن بـ"الخطوة الأولى" قبل المحادثات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:31 ص
روحاني يطالب واشنطن بـالخطوة الأولى قبل المحادثات
روحاني
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وكالات
 

طالب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، الولايات المتحدة بـ"اتخاذ الخطوة الأولى" من خلال رفع العقوبات عن إيران، وذلك غداة إبداء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انفتاحه على عقد لقاء مع نظيره الإيراني.

 

وقال روحاني، في خطاب أذاعه التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة: "الخطوة هي رفع جميع العقوبات. عليكم أن ترفعوا جميع العقوبات غير القانونية وغير العادلة والخاطئة ضد الأمة الإيرانية".

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيجتمع بنظيره الإيراني لإنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطة طهران النووية.

 

لكن روحاني زعم في كلمته التلفزيون أن "طهران لم ترغب مطلقا في امتلاك أسلحة نووية"، مضيفا أن بلاده مستعدة دوما للحوار.

 

وأضاف روحاني "لكن ينبغي لواشنطن أولا أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والظالمة المفروضة على إيران".

 

وأشار الرئيس الإيراني إلى مواصلة "تقليص التزاماتنا في الاتفاق (النووي) المبرم عام 2015 إذا لم يجر ضمان مصالحنا".

 

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