توافد الطلاب على "حاسبات حلوان" للالتحاق ببرنامج هندسة البرمجيات



وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن البرامج الجديدة تقدم فرص تعليمية متنوعة للحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، كما تقدم فرصة جيدة للطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق مع رغباتهم، وكذلك لخريجي الجامعات والراغبين في الالتحاق بالبرامج الجديدة بما يدعم تميز وتنافسية الخريج علي المستوي المحلي والاقليمي من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.



وأوضح الأستاذ الدكتور أسامة إمام القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أهمية تخصص هندسة البرمجيات وهو من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور الكبير والمتسارع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، لتقديم ما هو أفضل من الناحيتين العملية والنظرية.



وأشارت الدكتورة أماني عبده منسق البرنامج إلى أن الدراسة في برنامج هندسة البرمجيات شاملة بحيث يصبح الطالب علي وعي بكل ما يخص مشاريع البرمجيات بداية من متطلباتها حتي تحليلها وتطويرها واختبارها وصيانتها، ولذلك يتمكن الطالب من العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات وكذلك مختلف أنواع البرمجيات.



ويهدف البرنامج إلى تقديم محتوي علمي اكاديمي يتناسب مع معايير الجودة، لاثراء البحث العلمي من خلال اعضاء هيئة التدريس لرفع مستوي وعي الطلاب نحو البحث العلمي ومواكبة التطور في مجال هندسة البرمجيات، كما يعمل البرنامج علي ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية قبوله، ويتم إعداد التدريب المناسب لكل مستوى بداية من المستوى الأول وذلك من خلال كبرى شركات البرمجيات الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على مستوى طلاب البرنامج.



وفي سياق آخر نظمت كلية التربية بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة المؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية التربية، الثامن للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي والذي اقيم تحت عنوان " معلم القرن الواحد والعشرين".



وناقشت جلسات المؤتمر العديد من الموضوعات حول تطوير استراتيجيات الإعداد وبرامج وخطط التنمية المهنية للمعلمين، والتمكين الرقمي للمعلم والمتعلم، وإعداد المعلم وتحقيق الجودة الشاملة.



وفي سياق آخر نظمت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دورة تدريبية بعنوان (الكاريزما ولغة الجسد) وذلك فى إطار حرص الجامعة على تلبية الاحتياجات التدريبية لابنائها الطلاب واكسابهم المهارات لمواجهة سوق العمل.



وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على الاهتمام بتوفير الدورات التدريبية للطلاب وذلك في ضوء استراتيجيتها لتطوير العقل المصري وتنمية المهارات والقدرات لطلاب الجامعة، والعمل على تطوير الذات من أجل إعدادهم وبناء الشخصية، لتكوين جيل ايجابي نفخر به حتى يكون طلابنا سفراء لجامعة حلوان في سوق العمل.



وتضمنت الدورة التدريبية طرح مفهوم الكاريزما والشخصية الكاريزمية ومدى تأثير الكاريزما اجتماعيا ونفسيا فى الآخرين، والكاريزما ولغة الجسد وعلاقتها بالثقة بالنفس والقيادة، كما تناولت تعريف الكاريزما الإعلامية واسرارها، ومفهوم لغة الجسد وعلاقته بالاتصال الفعال، أهمية لغة الجسد ونشأتها وتطورها واستخدامها وفوائدها، والإيماءات الجسدية والإشارات، وتأثير لغة الجسد والإعلام على الإعلاميين والسياسيين والجمهور هذا إلى جانب مناقشة المسافات بين الاشخاص فى المواقف المختلفة ومحاذير المسافات.



هدفت الدورة التدريبية إلى تطوير الأفكار وتنمية المهارات من خلال التنمية البشرية، ومساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته، بالاضافة إلى زيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، إلى جانب التدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.



وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم إلي أن المؤتمر يبحث سبل إعداد المعلم المعاصر اﻟﻤﺒﺪع اﻟﻤﺘﺠﺪد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر، من أجل التطوير التربوي ووضع ﺗﺼﻮرات واﺿﺤﺔ ﻟﺪور اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻣﺴئوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.



وترأس أعمال المؤتمر الأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية وأستاذ تكنولوجيا التعليم، والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي الرئيس الفخري للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي وأستاذ تكنولوجيا التعليم.



وأقيم المؤتمر بمشاركة مجموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكليات والمعاهد والجامعات المصرية والعربية ومراكز البحوث التربوية ومراكز التطوير التكنولوجي، وجميع المعلمين والخبراء والمسئولين والمهتمين.





توافد اليوم طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة على كلية الحاسبات بجامعة حلوان للالتحاق ببرنامج هندسة البرمجيات وتقديم الأوراق المطلوبة وإنهاء إجراءات الكشف الطبي في هذا البرنامج المتميز الذي أنشئ منذ عام 2006 في جامعة حلوان والتي تعد أول جامعة مصرية تقوم بتطبيق هذا التخصص العلمي، ويأتي ذلك إيمانا من جامعة حلوان بتقديم تعليم متميز يتناسب مع احتياجات سوق العمل طرحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة برنامج هندسة البرمجيات وذلك بهدف إعداد خريج متميز قادر علي المنافسة محليا وعالميًا.