محلل سياسي لــ "الفجر": بيان السعودية والإمارات حول اليمن ينبع من الحرص على وحدة الصف
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:27 ص
الشحات غريب
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قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن بيان التحالف العربي وحكومتي السعودية والامارات حول اليمن، ينبع من حرص الحكومتان على وحدة الصف اليمني، واعادة البوصلة نحو الهدف الحقيقي الذي من أجله أنشئ التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.
وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الفجر" بأن البيان يؤكد بما لايدع الشك فيه، استقرار التحالف العربي، الذي فوت فرصة كان ينتظرها الاخوان المسلمين في احداث تصدع لدى تحالف دعم الشرعية، وأكد تماسكه الوثيق، وهو ما يأمل بهذا اليمنيين ويرفضه الاخوان المسلمين والحوثيين.
وأشار بأن دعوة التحالف لحوار جدي بين الاطراف اليمنية المتصارعة " الانتقالي والحكومة اليمنية" يقطع الطريق أمام المشاريع الأخرى التي تنفذ أجندة خارجية دخيلة على اليمن.
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