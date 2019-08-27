ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محلل سياسي لــ "الفجر": بيان السعودية والإمارات حول اليمن ينبع من الحرص على وحدة الصف

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:27 ص
محلل سياسي لــ الفجر: بيان السعودية والإمارات حول اليمن ينبع من الحرص على وحدة الصف
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
الشحات غريب
 
قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن بيان التحالف العربي وحكومتي السعودية والامارات حول اليمن، ينبع من حرص الحكومتان على وحدة الصف اليمني، واعادة البوصلة نحو الهدف الحقيقي الذي من أجله أنشئ التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن. 

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الفجر" بأن البيان يؤكد بما لايدع الشك فيه، استقرار التحالف العربي، الذي فوت فرصة كان ينتظرها الاخوان المسلمين في احداث تصدع لدى تحالف دعم الشرعية، وأكد تماسكه الوثيق، وهو ما يأمل بهذا اليمنيين ويرفضه الاخوان المسلمين والحوثيين.

وأشار بأن دعوة التحالف لحوار جدي بين الاطراف اليمنية المتصارعة " الانتقالي والحكومة اليمنية" يقطع الطريق أمام المشاريع الأخرى التي تنفذ أجندة خارجية دخيلة على اليمن.
Advertisements
المزيد عن: اليمن التحالف الإمارات اخر الاخبار اخبار اليمن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
4
x
20:45
0
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
2
x
19:45
1
السد - قطر