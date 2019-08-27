بعد الهجوم الحاد عليه.. هؤلاء الفنانين ارتدوا "القميص الشفاف" قبل محمد رمضان (صور)

حالة من الجدل أثيرت، حول الفنان محمد رمضان، بعد ظهوره بقميص شفاف في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي، وانتقده العديد من الجماهير لاعتقادهم أنه لا يليق بملابس الرجل الشرقي.





وعند البحث في الأمر تبين أن محمد رمضان، لم يكن أول فنان يرتدي قميصا شفافا، فسبقه العديد من المطربين والممثلين.





محمد رمضان ارتدى نفس القميص في حفل زفاف منذ أيام قليلة، وارتداه النجم جونثان فان نيس في 2018، وارتدى نفس القميص الشفاف النجم عمرو دياب في كليب "بقدم قلبي"، ونشر الفنان محمد رجب، أيضا صورة له بقميص شاف وتعرف لموجة من الانتقادات من قبل متابعيه.





وارتدى القميص الشفاف أيضا كودي فيرن في جولدن جلوب 2019.









محمد رمضان يثير الجدل بحفل الساحل الشمالي

جدل كبير أثاره حفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم بالساحل، وسط تواجد عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

ذلك الجدل الذي انطلق قبل إحياء الحفل لوجود خلافات تتعلق بالتعاقدات، إلا أن الخلافات حلت قبل ساعات من إقامة الحفل، وحصل رمضان على تصريح من نقابة الممثلين كي يتمكن في الغناء.

وبعد انطلاق الحفل اشتكى عدد كبير من الحضور بسبب تدافع الجمهور وعدم وجود تنظيم واضح، ما تسبب في غضب عدد كبير من الحضور.

خاصة وأن عددا من الحضور تسللوا إلى المسرح الذي يقف عليه محمد رمضان، وفشل الحراس في التعامل معهم، ما جعل رمضان يحاول التعامل مع الأمر بنفسه.

وتداول البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رمضان وهو يتجه نحو بعض الحضور الذين تجاوزوا المنطقة المخصصة لهم وصعدوا إلى المسرح.

تلك الانطلاقة التي شهدت سقوط بعض الأفراد من على المسرح، ما دفع البعض للقول بأن رمضان تعمد إسقاط هؤلاء المتواجدين من على المسرح.

على الرغم من كونه حرص على توجيه الشكر إلى جمهوره بعد انتهاء الحفل الغنائي وذلك من خلال حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي قائلا لهم "جمهوري الغالي أنتم نعمة كبيرة من رب العالمين.. ربنا يقدرني على الحفاظ عليكم.. الحمدلله".





وبعد حضور عدد كبير من الجمهور أعلن رمضان أن الحفل الخاص به استطاع أن يكون صاحب أكبر حضور جماهيري في منطقة الساحل الشمالي. وكعادته ارتدى العديد من الأزياء في الحفل، والتي كان من بينها القميص الشفاف الذي علق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن نقابة الموسيقيين طالبت رمضان بعدم التعري في حفله مجددا.

بلاغ بسبب الحفل ضد هاني شاكر قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغا للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بشأن قيام الفنان محمد رمضان بإقامة حفل لغناء المهرجانات، رغم إصدار النقابة قرارا، حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات.

وقال المحامي في بلاغه رقم ١١٢٧٩ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب: " لأن رمضان فوق كل قانون وتنهار أمامه كل القرارات والتي لا تنفذ إلا على الضعفاء من صغار مطربي المهرجانات، أما الفنان الأسطورة فلا توقفه قرارات أو قوانين، على الرغم من أن قرار النقابة بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات جاء على سند من القانون رقم 35 لسنة 1978 حيث يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من زاول عملاً من الأعمال الموسيقية، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على تصريح بذلك".

واستطرد: "رمضان كأنه يغني مهرجانات بطعم الأطلال وكأنه مميز عن جميع مطربي المهرجانات، وهذا ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه دستوريا".

أكد محفوظ أن مشاهد التحرش ودفع الجمهور والاعتداء عليه كانت ظاهرة للعيان بحفل رمضان، حيث أنه طبقا لنص المادة 40 من 35 لسنة 1978 فإن المختصم قانونا عن نقابة الموسيقيين هو نقيبها المشكو في حقه.

وأكد محفوظ في نهاية بلاغه الذي حمل رقم ١١٢٧٩ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام، بالتحقيق الموسع نحو ما أخل به نقيب الموسيقيين من التصريح لـ"رمضان" بغناء المهرجانات رغم منع آخرين من غناء نفس الأغاني، والتحقيق فيما حدث من تجاوزت من العري والتحرش والاعتداء على الجمهور خلال الحفل.



