بعد الهجوم الحاد عليه.. هؤلاء الفنانين ارتدوا "القميص الشفاف" قبل محمد رمضان (صور)
وبعد حضور عدد كبير من الجمهور أعلن رمضان أن الحفل الخاص به استطاع أن يكون صاحب أكبر حضور جماهيري في منطقة الساحل الشمالي.
وكعادته ارتدى العديد من الأزياء في الحفل، والتي كان من بينها القميص الشفاف الذي علق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن نقابة الموسيقيين طالبت رمضان بعدم التعري في حفله مجددا.
بلاغ بسبب الحفل ضد هاني شاكر
قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغا للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بشأن قيام الفنان محمد رمضان بإقامة حفل لغناء المهرجانات، رغم إصدار النقابة قرارا، حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات.
وقال المحامي في بلاغه رقم ١١٢٧٩ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب: " لأن رمضان فوق كل قانون وتنهار أمامه كل القرارات والتي لا تنفذ إلا على الضعفاء من صغار مطربي المهرجانات، أما الفنان الأسطورة فلا توقفه قرارات أو قوانين، على الرغم من أن قرار النقابة بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات جاء على سند من القانون رقم 35 لسنة 1978 حيث يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من زاول عملاً من الأعمال الموسيقية، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على تصريح بذلك".
واستطرد: "رمضان كأنه يغني مهرجانات بطعم الأطلال وكأنه مميز عن جميع مطربي المهرجانات، وهذا ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه دستوريا".
أكد محفوظ أن مشاهد التحرش ودفع الجمهور والاعتداء عليه كانت ظاهرة للعيان بحفل رمضان، حيث أنه طبقا لنص المادة 40 من 35 لسنة 1978 فإن المختصم قانونا عن نقابة الموسيقيين هو نقيبها المشكو في حقه.
وأكد محفوظ في نهاية بلاغه الذي حمل رقم ١١٢٧٩ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام، بالتحقيق الموسع نحو ما أخل به نقيب الموسيقيين من التصريح لـ"رمضان" بغناء المهرجانات رغم منع آخرين من غناء نفس الأغاني، والتحقيق فيما حدث من تجاوزت من العري والتحرش والاعتداء على الجمهور خلال الحفل.
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