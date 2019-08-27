ترامب يتخطي اجتماع المناخ لمجموعة السبع



بدأ ترامب في الصباح متأخرا عن الجدول، وعقد اجتماعات فردية بينما كان الآخرون في مناقشات المناخ. ومع ذلك، تمكن أحد محاوريه، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من الوصول إلى اجتماع المناخ.



ثم التقى ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث سئل عن حضور جلسة المناخ. قال ترامب إنها ستكون محطته التالية وأنه يريد هواءً وماءً نظيفين. لكنه لم يظهر.



تجاهل ماكرون غياب ترامب، قائلًا إنه لم يكن هدفه محاولة إقناع ترامب بالانضمام إلى اتفاق المناخ. وصرح ماكرون للصحفيين "لا يمكنك إعادة كتابة الماضي."



لكن اوضح ماكرون إنه أجرى مع ترامب مناقشة "طويلة وغنية وإيجابية تماما" حول حرائق الأمازون وجهد دولي للاستثمار في "إعادة تشجير" المنطقة.



وحتى الآن، حاول ترامب والرئيس الفرنسي المضيف إيمانويل ماكرون إظهار علاقات ودية، قدر الإمكان، وجبهة غربية موحدة.



وأثارت زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأحد، على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع مخاوف من التسبب في توتر لدى الجانب الأمريكي، غير أن الدبلوماسي الإيراني التقى مع ماكرون ومسؤولين فرنسيين آخرين دون أي مشاكل.



وعقد ترامب سلسلة من الاجتماعات الثنائية أمس الأحد، بما في ذلك أول لقاء له مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث ناقشا صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ومن المقرر أن يدلي زعماء الدول المشاركة بتصريحات صحفية عقب اختتام اجتماعات القمة بعد ظهر اليوم الاثنين.​

وقد تعهدت مجموعة الدول الصناعية الكبرى (G-7) بتقديم مبلغ 20 مليون دولار يوم الاثنين للمساعدة في مكافحة الحرائق في غابات الأمازون المطيرة، والتي تهدد قدرتها على التقاط الكربون المنطلق في الجو بواسطة السيارات وغيرها من الانبعاثات. إنه مبلغ صغير إجمالًا لكن تأمل فرنسا التي تستضيف قمة مجموعة السبعة أن تجذب المزيد من الاهتمام للحرائق.



كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس - الذي حضر محادثات المناخ يوم الاثنين - عن أمله في أن يساعد الأمريكيون أنفسهم في مكافحة تغير المناخ حتى لو لم يفعل رئيسهم.



وقال للصحفيين بعد ذلك "أنا متفائل للغاية بشأن المجتمع الأمريكي وقدرته على الوفاء بالعلاقة مع العمل المناخي.. ما يهم هنا هو الحصول على مشاركة قوية من المجتمع الأمريكي ومجتمع الأعمال الأمريكي والسلطات المحلية الأمريكية."



تخطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشة حول المناخ مع قادة العالم الآخرين في قمة مجموعة السبع في فرنسا، تاركًا مقعدًا فارغًا بينما ناقش سماسرة الطاقة العالميون كيفية مساعدة منطقة الأمازون التي دمرتها الحرائق وخفض انبعاثات الكربون.كان من المقرر أن يحضر ترامب جلسة يوم الاثنين حول المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات في قمة مجموعة السبع في بياريتز، لكن لم يحضرها. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيف القمة، إن مساعدي ترامب كانوا هناك بدلًا من ذلك.ترامب هو أحد المتشككين في التغير المناخي الذي ادعى ذات مرة أنه مجرد خدعة اخترعها الصينيون. لقد أدى قراره بسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 إلى إلحاق أضرار جسيمة بالجهود العالمية المبذولة لخفض الانبعاثات.