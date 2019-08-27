استقرار أسعار الأسمنت في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27/8/2019

تنشر بوابة "الفجر" أخر تحديث لأسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، والتى شهدت تراجع ملحوظ خلال 2019، وذلك نتجة قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري وننشر فيما يلي تحديث جديد لأسعار الأسمنت اليوم وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسباب استقرار أسعار الحديد ومواد البناء

سعر الأسمنت، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 27/8/2019

السويدي 840 جنيه

أسمنت مصر بني سويف 830 جنيه

أسمنت طرة 840 جنيه

أسمنت حلوان 840 جنيه

السويس للأسمنت 815 جنيه

أسمنت العريش العسكري 820 جنيه

أسمنت سيناء 820 جنيه

لافارج للأسمنت المخصوص 825 جنيه

الشركة العربية للأسمنت النصر 825 جنيه

المسلح 855 جنيه

وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن هناك استقرار في أسعار مواد البناء اليوم وبخاصة أسعار الاسمنت، مشيرًا إلي أن سعر الأسمنت المسلح 823 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيه للطن، وسجل أسمنت المخصوص 798 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 798 جنيهًا للطن.





وسجل سعر أسمنت الصخرة 798 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 820 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 800 جنيه للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 835 جنيهًا، وأسمنت المسلة 798 جنيهًا، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 805 جنيهات، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 833 جنيهًا.





وأما عن سعر الأسمنت الأبيض فلقد سجل 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2465 جنيهًا، ورويال العادة 2500 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2445 جنيهًا للطن.



