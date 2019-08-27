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استقرار أسعار الأسمنت في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27/8/2019

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:55 ص
استقرار أسعار الأسمنت في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27/8/2019
أسعار الأسمنت
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الفجر الاقتصادي
 
تنشر بوابة "الفجر" أخر تحديث لأسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، والتى شهدت تراجع ملحوظ خلال 2019، وذلك نتجة قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري وننشر فيما يلي تحديث جديد لأسعار الأسمنت اليوم وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسباب استقرار أسعار الحديد ومواد البناء

سعر الأسمنت، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع.


أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 27/8/2019



السويدي                   840 جنيه

أسمنت مصر بني سويف          830 جنيه

أسمنت طرة                         840 جنيه

أسمنت حلوان                       840 جنيه

السويس للأسمنت                  815 جنيه

أسمنت العريش العسكري         820 جنيه

أسمنت سيناء      820 جنيه


لافارج للأسمنت المخصوص        825 جنيه


الشركة العربية للأسمنت النصر    825 جنيه



المسلح              855 جنيه

وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن هناك استقرار في أسعار مواد البناء اليوم وبخاصة أسعار الاسمنت، مشيرًا إلي أن سعر الأسمنت المسلح 823 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيه للطن، وسجل أسمنت المخصوص 798 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 798 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت الصخرة 798 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 820 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 800 جنيه للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 835 جنيهًا، وأسمنت المسلة 798 جنيهًا، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 805 جنيهات، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 833 جنيهًا.

وأما عن سعر الأسمنت الأبيض فلقد سجل 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2465 جنيهًا، ورويال العادة 2500 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2445 جنيهًا للطن.

وسعر الأسمنت المخلوط 718 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 718جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 723 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 723 جنيهًا للطن، والأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 863 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر"840 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 853 جنيهًا للطن.

ومصر تأتي في المركز الرابع عشر بين الدول المنتجة لللإسمنت بحجم إنتاج تجاوز الـ 60 مليون طن سنوي، وتواجه شركات الإسمنت العاملة في مصر، صعوبات كبيرة مع تراجع الطلب والزيادة الهائلة في المعروض، الأمر الذي أثر على نتائج أعمالها، وتحول بعضها إلى الخسائر، بما يهدد استمرار نشاطها.

وكشف تقرير وحدة الأبحاث في بنك استثمار فاروس، عن أن شركات الإسمنت تواجه ضغوطا كبيرة في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي والصادرات، حيث تراجع الطلب بنسبة 9% ليسجل 12.3 مليون طن في الربع الأول من 2019، ما تسبب في تراجع أسعار المبيعات في الربع الأول بنسبة 5.3%.

وإجمالي إيرادات شركات الإسمنت تراجع خلال الربع الأول من العام الجاري للشركات التي تعمل في السوق المحلي، بينما تمكنت الشركات التي تعتمد على التصدير من تحقيق استقرار لإيراداتها مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وقالت شعبة الإسمنت في اتحاد الصناعات المصري، أن الشركات تواجه مشكلة ارتفاع الفائض في الإنتاج عن الطلب بنحو 33 مليون طن بنهاية العام الماضي، حيث وصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت في مصر والبالغة 19 شركة بينها 18 شركة قطاع خاص، نحو 83 مليون طن العام الماضي، تختلف إنتاجية كل خط إنتاج بحسب الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا التي يعمل بها، فهناك بعض الخطوط تصل إنتاجيتها إلى 2 مليون طن سنويا.

وبدأت صناعة الإسمنت بمصر عام 1911، ودخل القطاع الخاص فيها في تسعينيات القرن الماضي، وهي واحدة من الصناعات الاستراتيجية وتعتمد عليها صناعات أخرى مثل صناعة السيراميك وغيرها من الصناعات.

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية في المصانع بمصر إلى 83 مليون طن سنويا، فيما لا يزيد الاستهلاك المحلي عن 53 مليون طن سنويا، ما يعني وجود فائض في الإنتاج يبلغ 30 مليون طن تقريبا، وارتفع الفائض في الإنتاج بشكل ملحوظ، مع بدء مجمع الإسمنت ببني سويف، في العمل خلال عام 2018، ففي 2016 كان فائض الإنتاج 15 مليون طن، وزاد إلى 20 مليون طن في عام 2017.
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