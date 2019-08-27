القاهرة 36.. هذا ما قالته الأرصاد الجوية عن طقس اليوم
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:02 ص
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قالت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم إن العظمى تصل إلى 36 على القاهرة، ويسود طقس الوجه البحري رطوبة وحرارة، كما يشهد طقس لصعيد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وفي الليل يكون الطقس لطيفا.
وقالت الأرصاد إن السحب المنخفضة تظهر على السواحل الشمالية، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
كما نشرت صورة لبيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم على محافظات مصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس غدًا الثلاثاء الموافق 27/8/2019، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث جاء فى بيان الهيئة للنشرة الجوية عن يوم الثلاثاء أن طقس الغد حار رطب نهاراً على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على الجنوب نهاراً، بينما يكون الطقس لطيف ليلاً.
وأفاد بيان الهيئة بأنه تقل الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد وتظهر سحب منخفضة شمالاً.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على العديد من المناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وتسود الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط جنوب سيناء، وجنوب البلاد، وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
درجات الحرارة الثلاثاء في جميع محافظات مصر:
القاهرة:
- الصغرى 27.
- العظمى 36.
الاسكندرية:
- الصغرى 23.
- العظمى 32.
السويس:
- الصغرى 25.
- العظمى 36.
الزقازيق:
- الصغرى 25.
- العظمى 37.
بورسعيد:
- الصغرى 26.
- العظمى 37.
شرم الشيخ:
- الصغرى 30.
- العظمى 39.
الفيوم:
- الصغرى 25.
- العظمى 37.
بني سويف:
- الصغرى 24.
- العظمى 37.
أسوان:
- الصغرى 28.
- العظمى 42.
كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب احساسنا بحرارة الجو هذه الفترة من العام، قائلا "إن هدوء سرعات الرياح مع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد احساسنا بحرارة الجو"،
وقال مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تشهد أعلى من المعدل الطبيعي لها بمعدل في هذا التوقيت من العام.
وفي تصريحات صحفية، أكد شاهين أن اتجاه الهواء شمالي شرقي يزيد نسب الرطوبة ويساعد على تكون الشبورة المائية بكثافة على الوجه البحرى ومدن القناة.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي هذا الأسبوع، وسترتفع رجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع حوالي درجة أو درجتين والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة مئوية.
وقال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اتجاه الهواء شمالي شرقي يزيد نسب الرطوبة ويساعد على تكون الشبورة المائية بكثافة على الوجه البحري ومدن القناة.
وأكد شاهين في تصريحات صحفية، أنه يجب على السائقين تجنب السرعات الزائدة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، ويرجع السبب في احساسنا بحرارة الجو هو هدوء سرعات الرياح مع ارتفاع نسب الرطوبة، وتتراوح نسب الرطوبة خلال هذا الاسبوع بين الرطوبة 80 و 85. %.
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