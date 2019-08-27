دورة تدريبية في ماليزيا لطلاب "الإدارة والاقتصاد" بجامعة مصر للعلوم

للمرة الثانية هذا العام تشارك جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في الدورة التدريبية الدولية التى تنظمها كبرى الجامعات الماليزية وهى جامعة ليموكينج لعلوم التكنولوجيا ١٥ الشهر المقبل وتستمر لمدة أسبوعين لتدريب الطلاب على استخدامات التكنولوجيا المتطورة فى المجالات الاقتصادية.





وتأتي مشاركة الجامعة فى هذه الدورة تحت رعاية وإشراف خالد الطوخي رئيس مجلس الامناء وذلك فى ظل تفعيل بروتكول التعاون المشترك بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ليموكينج الماليزية.





صرحت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة أن مشاركة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى هذه الدورة تأتى فى اطار تدعيم التعاون الثقافى والعلمى بين مصر وماليزيا وأضافت أن الطلاب الذين سوف يمثلون الجامعة تم اختيارهم من طلاب كلية الادارة والاقتصاد ومن المقرر أن يتم منح الطلاب المشاركون فى الدورة شهادة معتمدة بإتمام البرنامج التدريبي من الجامعتين المصرية والماليزية.





وأشارت الى أنها المرة الثانية التى تنظم إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية دورة تدريبىة لطلاب الجامعة بماليزيا حيث كانت المرة الاولى ١٣ ابريل الماضى وشارك فيها طلاب كلية الاعلام في مجال الديجيتال ميديا بفروعها المختلفة وقد شمل التدريب مجالات عديدة تناولت الرسم والتصميم الفوتوشوب تحت إشراف مؤسسة فايبر كاسل.





وأيضاً تكنولوجيا التصوير والعلامات التجارية والتصميم ثلاثي الأبعاد، وإبداع وتصميم الشعارات الاعلانية وتصميم المواقع الالكترونية وتكنولوجيا الانتاج الاعلامي الرقمي وتصميم الاستعراض وتوظيفه في العمل الاعلامي وتصميم الملابس والميكب للاعمال الفنية والاعلامية و مهارات استخدام الكاميرات.





مع الورش التدريبية في مجالي الاخراج وصناعة الأفلام بالاضافة إلى الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات الاعلامية الماليزية ووجود خبراء من مؤسسات بي بي سي و وارنر برازرز البريطانيتين في ظل تعاون مشترك مع الجامعة الماليزية المستضيفة.





وأضافت الدكتورة ياسمين الكاشف أن طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذين شاركوا فى هذه الدورة تم منحهم شهادة معتمدة بإتمام الكورس التدريبي من الجامعة الاولى في ماليزيا في مجالات الابداع و الابتكار ذات التصنيف الدولي كما منحتهم الاولوية في التسجيل للكورس التدريبي بمؤسسة BBC و WB بإنجلترا بالشراكة مع الجامعة الماليزية في العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠.





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أشادت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ببروتوكول التعاون بين الجامعة ومعهد إعداد القادة بحلوان والذي يأتى فى إطار تفعيل التعاون الذى تم توقيعه مؤخراً بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور الأستاذ خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.





وأضافت الى أن هذا البروتوكول يعد من أهم وأبرز انجازات مركز التبادل الطلابى بالجامعة على المستوى المحلى لما يمثله من أهمية كبيرة خاصة أن هذه الأنشطة المزمع تنفيذها تتضمن العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، والعروض الموسيقية.



