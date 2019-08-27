توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين وائل كفوري وطليقته

صرح أشرف الموسوي محامي الفنان وائل كفوري، بأنه تم الوصول إلى حل نهائي للخلاف بين موكله وطليقة الأخير أنجيلا بشارة.





وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الساعات القادمة ستشهد توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين الطرفين بعيدًا عن النزاعات القضائية.





وقال الموسوي إن الخلاف بين وائل وأنجيلا، كان بسبب بناتهما "ميشال وميلانا"، فالأول لديه تحفظات حول الرؤية والثانية حول النفقة، ومن هنا تم التوصل إلى حل نقاط الخلاف، خاصًة أن كفوري رفض الاستجابة للحل في بداية مشاكله مع طليقته، ولكني تحدثت معه كأب وتجردت من صفة المحاماة، حتى بدأ في الاستجابة بعدها.









وأكد المحامي اللبناني، أنه لن يكون هناك صدام آخر مع وائل كفوري قضائيًا، خاصًة بعد أن أصبح وطليقته قاب قوسين أو أدنى من الحل النهائي، متحدثًا عن سبب انزعاج موكلته من هذه القضية التي أُثيرت في الإعلام قبل قرابة 4 أشهر، هو طريقة الإعلان عن الطلاق التي تمت عبر أثير الإذاعة.





يُذكر أن وائل كفوري ارتبط بأنجيلا بشارة عام 2011، واستمر زواجهما نحو 9 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشال وميلانا، وخلال تلك الفترة أبعد وائل حياته الشخصية عن الكاميرات، وحرص على منع نشر أي صورة لعائلته، إلا أنه مع إعلان طلاقهما قبل شهور قليلة اشتعلت الصراعات بينهما في ظل اتهامات وجهت إليه بعدم دفع النفقة لابنتيه ومصاريف طليقته، في رد فعل منه على رفض طليقته لقاء طفلتيه.





ومؤخرًا تحدث الفنان اللبناني وائل كفوري للمرة الأولى، عن سبب صمته تجاه ما يثار حول مشاكله مع طليقته أنجيلا بشارة، وعلاقته بابنتيه ’ميشال وميلانا‘، موضحًا أنه يصمت حفاظًا على كرامتهما.





وأضاف وائل كفوري، في تصريحات تلفزيونية له على هامش حفله الذي أُقيم ضمن مهرجانات زحلة في لبنان، أنه لن يرد على من يتحدثون بشأن مشاكله مع طليقته.





وتابع كفوري: "أنا أب لابنتين وكرامتهما تسوى عندي الدنيا كلها خليهم يحكوا، بناتي خط أحمر، وحفاظًا على كرامتهما لن أرد عليهم، خليهم يحكوا".





وعن تضامن أبناء مدينته زحلة معه ضد الإساءة إليه من جانب أشرف الموسوي، محامي طليقته أنجيلا بشارة، قال: "بدي أتوجه بالشكر لأهالي زحلة وأهلي بحوش الأمراء، الذين انتفضوا لكرامتهم عندما تم التعرض لي ولهم بالوقت ذاته".





وأكد وائل كفوري أن الأمر انتهى بالنسبة له وأصبح وراء ظهره خاصة بعدما قدّم المحامي أشرف الموسوي اعتذاره له ولأهل زحلة.





وانتشر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعيّ، يُشير فيه أهل زحلة إلى أنّ تسجيلًا صوتيًّا قد انتشر ونُسب إلى أشرف الموسوي، محامي طليقة وائل كفوري، وكان يتلفّظ فيه بعبارات مُسيئة لوائل كفوري ومدينة زحلة، ولذلك أعلنوا التضامن معه باعتباره ابن مدينتهم.





وعلى إثر هذه الانتفاضة من أبناء مدينة زحلة أعلن محامي أنجيلا بشارة تقديم اعتذاره للفنان اللبناني.



