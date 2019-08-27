1 % ارتفاع في بورصة طوكيو بمستهل التعاملات اليوم الثلاثاء

صعد المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو في مستهل التعاملات بنسبة 1.02 % ليسجل 20467.22 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.93 في المئة إلى 1491.72 نقطة.





يأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسواق المال العالمية بجلسة أمس مدعومة بالتهدئة التجارية حيث صعدت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات أمس الإثنين، بعد أن هدأت مخاوف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن الصين ترغب في العودة إلى طاولة المحادثات.





وكانت أسهم أشباه الموصلات أكبر الرابحين في "وول ستريت" كما قاد سهم "آبل" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز" بعدما ارتفع بنحو 1.9 بالمائة.





وأشاد ترامب بالرئيس الصيني خلال قمة مجموعة السبع ورحب برغبته في عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة مع تصاعد حدة التوترات مؤخراً مع تبادل الطرفين فرض تعريفات جمركية ضد بعضهما.





وعن إمكانية تأجيل التعريفات المحتملة على الصين، قال الرئيس الأمريكي : "أي شئ ممكن"، في إشارة جديدة على التهدئة في الاحتكاكات التجارية الحادة التي اشتعلت في نهاية الأسبوع الماضي.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من 2 بالمائة خلال الشهر الماضي.





وكانت الأسهم الأمريكية عانت من خسائر حادة في جلسة الجمعة الماضي حيث فقد "داو جونز" أكثر من 600 نقطة بعد مطالبة ترامب للشركات الأمريكية بمغادرة الصين. والبحث عن بدل آخر للإنتاج فيه.





وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 1 بالمائة إلى 25898.8 نقطة، رابحاً 270 نقطة تقريباً بعد أن تجاوزت مكاسب المؤشر الصناعي 300 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة ليغلق عند مستوى 2878.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 7853.7 نقطة.





وبحلول الساعة 7:54 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 98.064.





وأغلقت البورصات الأوربية على ارتفاع بنهاية التعاملات أمس الإثنين بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على هامش قمة مجموعة السبع أن الصين ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن التجارة، مشيراً إلى أن بكين وواشنطن سوف يعقدان محادثات جادة للغاية.

وقادت أسهم السيارات المكاسب في البورصات الأوروبية حيث ارتفعت بنحو 1 بالمائة بينها كان قطاع الرعاية الصحية أكبر الخاسرين بنحو 0.4 بالمائة.

وتعرضت ثقة المستثمرين إلى حالة من الزعزعة منذ الجلسة الأخيرة في الأسبوع الماضي بعد إعلان الصين خطط لفرض تعريفات إضافية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

لكن ما فاقم الأمور حدة أن الرئيس الأمريكي لم يقف مكتوفِ الأيدي، حيث أعلن زيادة الرسوم المقررة على الصين في بداية الشهر المقبل لتصبح 15 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة كما أشار لرفع التعريفات على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة.

وينصب كذلك تركيز المستثمرين على قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة في منتجع بيارتنز الفرنسي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت ثقة الشركات في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 2012.

وعند ختام التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 371.2 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 11658 نقطة، فيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 5351 نقطة.

جدير بالذكر أن الأسواق المالية في المملكة المتحدة أغلقت أبوابها أمام المستثمرين اليوم بالتزامن مع عطلة رسمية في البنوك.

وبحلول الساعة 4:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بأكثر من 0.3 بالمائة لينخفض إلى 1.1111 دولار.

