والد فتاة العياط: لا أمتلك مبلغ كفالة ابنتي (فيديو)

وأضاف "عبدالله"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه يثق في القضاء المصري، ويثق في براءة ابنته.

وأشار والد الفتاة، إلى أن النيابة استأنفت على الحكم، وسيتم تحديد جلسة أخرى للمحاكمة، لافتا إلى أن هذه طفلة تحتاج للمساعدة وهو لا يستطيع فعل ذلك.

وأشار والد الفتاة، إلى أن النيابة استأنفت على الحكم، وسيتم تحديد جلسة أخرى للمحاكمة، لافتا إلى أن هذه طفلة تحتاج للمساعدة وهو لا يستطيع فعل ذلك.

وناشد سيد علي، على الهواء، القادرين على مساعدة الفتاة أن يتبرع لها.

وناشد سيد علي، على الهواء، القادرين على مساعدة الفتاة أن يتبرع لها.





وقد أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الاثنين، بإخلاء سبيل «فتاة العياط» المتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لسائق ميكروباص قالت إنه حاول اغتصابها بمنطقة جبلية، بكفالة 10 آلاف جنيه.





كما جدّد القاضي حبس متهمين آخرين، هما صديق الفتاة، ومتهم ثالث، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.





واستأنفت نيابة العياط التي تتولى التحقيقات، على قرار القاضي بإخلاء سبيل المتهمة. وقالت دينا المقدم، دفاع المتهمة، إنها بصدّد تدبير كفالة موكلتها، مشيرة إلى أن أسرة الفتاة أحوالهم المادية بسيطة، وهيّ تقوم بالتواصل مع عدد من الجهات التي بإمكانها مساعدة موكلتها.





وأجرى القاضى خلال الجلسة السابقة، مواجهة بين المتهمة «أميرة.أ»، 15 سنة، والمتهمين «وائل.م»، و«إبراهيم.م»، سائقا ميكروباص، ولم يستطيعا إنكار الاتهام الموجة إليهما باستدراج، ليقوم الأمير مهند زهران، سائق الميكروباص، بمواقعتها جنسيًا، بأن أوهمها الأخير بأنه عثر على هاتف «وائل»، صديقها، وتقابل معها بقرية برنشت، وتوجه بـ«الميكروباص» لمنطقة جبلية، وهدّدها بسكين كان بحوزته: «عاوز أنام معاكي»، وهي أخذت السكين منه عندما نزل من السيارة، وسددت له الطعنات التي أودت بحياته.



