نجم الأهلي والزمالك يسبق يكشف عن الأنسب لمنتخب مصر

أكد محمد عبد الجليل لاعب الزمالك السابق، أن سبب انهيار منتخب مصر في الفترة الأخيرة يعود لقلة المواهب والاعتماد على اللاعبين غير المصريين.





وقال عبد الجليل في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “ أيعقل أن يكون أفضل اللاعبين بالدوري المصري غير مصريين ؟!



