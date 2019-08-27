محمد عبد الجليل يحكي كواليس رحيله عن الأهلي بسبب "أموال الإمارات"
"بسبب أموال الإمارات رحلت عن الأهلي" بهذه الكلمات بدأ محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق حديثه.
وقال عبد الجليل في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “عام 94 كان الموسم الاستثنائي لي، حيث حصلنا على بطولتي الدوري والكأس، تحت قيادة الانجليزي آلان هاريس الفنية .
واردف : كنت الخيار الاول للمدرب، قبل حسام حسن، وشعرت انني أريد الاستفادة من هذه النجومية.
وافصح : كان هناك دورة تسويقية في الإمارات وكان مسموحًا لنا بالمشاركة بها ولكن المدرب كان رافضا، محمد رمضان مدير الكرة في ذلك الوقت كان صديقي لي وأقنع المدرب بالسفر، وبالفعل وافق ولكنه حدد لي ثلاثة ايام فقط.
واردف : رحلت شهرا للامارات، بسبب الاموال، وهذا أغضب الأهلي وتم استبعادي بعد ذلك من البطولة العربية وإيقافي لنهاية الموسم وبالطبع كانت غلطة كبيرة مني.
واتم كلماته : بعد ذلك رحل المدرب وانقسم البعض على وجودي، وقام صديقي محمد رمضان مدير الكرة بالتصويت من اجل رحيلي، وبالفعل رحلت.