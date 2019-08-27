محمد عبد الجليل: انضممت لزمالك "الأحلام" .. وخسرنا الدوري بسبب "الانشقاق"

أكد محمد عبد الجليل لاعب الزمالك السابق، ان الابيض خسر الدوري في بداية انضمامه له، بسبب الانشقاق الذي حدث داخل صفوف الفريق.





وقال عبد الجليل في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “ غضبت من رحيلي عن الأهلي، وقتها تحدث معي ايمن شوقي وطلب مني الانضمام للزمالك.



