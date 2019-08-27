محامِ المجني عليه في قضية "فتاة العياط" يوجه رسالة لوالدها



وقال "مهران"، في تصريحات في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، إنه إذا لم يكن والد الفتاة لا يمتلك مبلغ الكفالة 10 آلاف جنيها، فمن الأفضل ألبا يتعجل وينتظر، لئلا تقبل المحكمة الاستئناف في القضية، وتقوم المحكمة بتجديد حبسها.



إلى أن الفتاة أميرة هي الفاعل الأصلي في الجريمة، ولم تخل سبيل "وائل" و"إبراهيم"، شركاؤها في الجريمة، ومن باب أولى كان يتم إخلاء سبيلهم.



وشدد على أن إخلاء سبليلها لا يعني أنها حصلت على البراءة.



وقد أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الاثنين، بإخلاء سبيل «فتاة العياط» المتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لسائق ميكروباص قالت إنه حاول اغتصابها بمنطقة جبلية، بكفالة 10 آلاف جنيه.



كما جدّد القاضي حبس متهمين آخرين، هما صديق الفتاة، ومتهم ثالث، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.



واستأنفت نيابة العياط التي تتولى التحقيقات، على قرار القاضي بإخلاء سبيل المتهمة. وقالت دينا المقدم، دفاع المتهمة، إنها بصدّد تدبير كفالة موكلتها، مشيرة إلى أن أسرة الفتاة أحوالهم المادية بسيطة، وهيّ تقوم بالتواصل مع عدد من الجهات التي بإمكانها مساعدة موكلتها.



وأجرى القاضى خلال الجلسة السابقة، مواجهة بين المتهمة «أميرة.أ»، 15 سنة، والمتهمين «وائل.م»، و«إبراهيم.م»، سائقا ميكروباص، ولم يستطيعا إنكار الاتهام الموجة إليهما باستدراج، ليقوم الأمير مهند زهران، سائق الميكروباص، بمواقعتها جنسيًا، بأن أوهمها الأخير بأنه عثر على هاتف «وائل»، صديقها، وتقابل معها بقرية برنشت، وتوجه بـ«الميكروباص» لمنطقة جبلية، وهدّدها بسكين كان بحوزته: «عاوز أنام معاكي»، وهي أخذت السكين منه عندما نزل من السيارة، وسددت له الطعنات التي أودت بحياته.



وقالت الفتاة المتهمة للقاضى: «كنت بأدافع عن شرفي». ودفعت محامية المتهمة، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بالنسبة لموكلتها كونها طفلة ولا يخشى عليها من الهرب، مطالبة بإخلاء سبيلها بأي ضمانات تراها المحكمة مناسبًا.



وجه أحمد مهران، محامي المجني عليه في قضية قتاة العيام، رسالة إلى والد الفتاة الذي قال إنه لا متلك مبلغ الكفالة التي حددتها النيابة.