محمد عبد الجليل: تم إستبعادي من مونديال 90 مجاملة للكبار

أكد محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق، أن اسمه كان من ضمن قائمة منتخب مصر، بمونديال 1990.





وقال عبد الجليل في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “عقب ظهوري مع الأهلي، وحصولي على ما أستحقه من النجومية، انضممت لمنتخب مصر تحت قيادة محمود الجوهري.



