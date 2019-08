قائمة الفائزين المعلن عنهم بحفل جوائز MTV VMA 2019

احتضنت قاعة Prudential Center فعاليات حفل جوائز الفيديو كليب الذي تنظمه سنويا قناة MTV في دورته رقم 36 لعام 2019 الجاري، وقد اختير لتقديم حفل هذا العام فنان الستاند أب كوميدي Sebastian Maniscalco.

وحظيت النجمة الكبيرة تايلور سويفت بنصيب الأسد من عدد الترشيحات لجوائز هذا العام بإجمالي 12 جائز لأثنين من أغانيها التي طرحت بطريقة الفيديو كليب، وهما أغنية DOWN YOU NEED TO CALM وأغنيةME!.





وفيما يلي، أعلنت الصفحة الرسمية لقناة MTV عن الفائزين بجوائز الدورة الجديدة من جوائز MTV VMA لهذا العام وهم :





فيديو كليب أغنية Call You Mine للمغنية "بيبي ريكسا" يحصد جائزة أفضل رقصات بحفل جوائز mtv VMA 2019

https://twitter.com/MTV/ status/1166131781768273922





أغنية money للنجمة كاردي بي، تحصد جائزة أفضل أغنية HIP HOP بحفل جوائز mtv VMA 2019

https://twitter.com/vmas/ status/1166142158245650432





فيديو كليب أغنية Boy Friend للنجمة أريانا جراندي، يحصد جائزة أفضل أغاني موسم الصيف بحفل جوائز mtv VMA 2019

https://twitter.com/MTV/ status/1166151183087611906





فيديو كليب أغنية You Need To Calm Down للنجمة تايلور سويفت يحصد جائزة Video for good

https://twitter.com/MTV/ status/1166159209471385601





فيديو كليب أغنية you need to calm down يحصد جائزة فيديو العام من جوائز mtv VMA 2019

https://twitter.com/MTV /status /1166162332738883584





أغنية old town road تحصد جائزة أغنية العام من جوائز mtv VMA 2019

https://twitter.com/vmas /statu s/1166165917853790212





أغنية sucker تحصد جائزة أفضل أغنية POP بحفل جوائز mtv VMA 2019

https://twitter.com/MTV/status /1166171780773482496





أغنية Senorita تحصد جائزة أفضل تعاون غنائي بحفل جوائز mtv VMA 2019

https://twitter.com/MTV/status /1166175351892008962





النجمة "أريانا جراندي" تحصد جائزة فنان العام من جوائز mtv VMA 2019

https://twitter.com/vmas/statu s/1166177399731568640





أغنية WAVES تحصد جائزة أفضل أغنية R&B بحفل جوائز mtv VMA 2019

https://twitter.com/vmas/statu s/1166177597170094080





أغنية High hopes تحصد جائزة أفضل فيديو كليب أغنية ROCK بحفل جوائز mtv VMA 2019

https://twitter.com/vmas/statu s/1166177708495253505





النجمة "بيلي إيليش" تحصد جائزة أفضل فنان صاعد بحفل جوائز mtv VMA 2019

https://twitter.com/vmas/statu s/1166179183883685888





وحصدت النجمة أريانا جراندي على جائزتين، هما فنان العام، و أفضل أغاني موسم الصيف عن أغنيتها الجديدة boyfriend، كما حصدت النجمة تايلور سويفت جائزتين هما Video for good وجائزة فيديو كليب العام، عن أغنيتها الجديدة you need to calm down.

وكانت هناك عدة جوائز حجب الإعلان عنها خلال فعاليات الحفل، أبرزها جائزة أفضل إخراج فيديو كليب وأفضل تصوير وأفضل تصميم رقصات وأفضل مؤثرات بصرية.