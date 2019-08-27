محمد عبد الجليل: انضممت للأهلي بعد اجتياز الاختبارات .. وصعدت للفريق الأول بفضل أنور سلامة

وقال عبد الجليل في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “بدأت في نادي الشمس لمدة 6 أشهر، ثم ذهبت لاختبارات الأهلي بعد ذلك ووجدت في المدرجات ما يقارب من 20 ألف شخص ينتظر الاختبارات.