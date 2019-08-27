رئيس الحكومة اليمنية: معركتنا الأساسية ضد الحوثيين والمشروع الإيراني

جدد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبد الملك، التأكيد على أن المعركة الأساسية هى ضد الحوثيين والمشروع الإيرانى فى اليمن، لافتا إلى ما بذلته الحكومة من جهود لمحاولة تجنيب محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد) الصراع واللجوء للسلام والحوار وتجنب إراقة الدماء.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء الإثنين، فى مدينة عتق بمحافظة شبوة مع قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة، للوقوف على جهود تطبيع الأوضاع بعد إفشال تمرد الميليشيات التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي.





وأوضح عبد الملك، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء الإثنين، أن المستهدف الأساسى من هذا التمرد الذى قادته الميليشيا التابعة لما يسمى المجلس الانتقالى هو مشروع الدولة الاتحادية، مجددا حرص الحكومة على حقن الدماء وتطبيع الأوضاع والاستقرار، واستعدادها دائما للحوار تحت مظلة الدولة وضمن المبادئ المتعارف عليها فى دعم الشرعية، وشدد على "أن العدو الوحيد هو المشروع الحوثي".





وأعلن رئيس الوزراء اليمنى عن اعتماد مخصصات استثنائية للتنمية فى محافظة شبوة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية على تنفيذ هذه المشاريع وفق مسار سريع وعاجل.





وأضاف أن حكومته لديها "خطط لزيادة الإنتاج النفطى فى محافظة شبوة وهو ما سينعكس إيجابا على التنمية وخدمة المواطنين من أبناء المحافظة".





كما وجه رئيس الحكومة اليمنية بإدراج كافة الوحدات التى أعلنت انضمامها للشرعية ضمن قوام الجيش الوطني، وسرعة وضع خطة أمنية متكاملة وعاجلة لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة فى محافظة شبوة.





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