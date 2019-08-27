اجتماع طارئ في برشلونة لحسم صفقة نيمار

أكدت تقرير صحفية إسبانية، على عقد خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة، اجتماعًا طارئًا اليوم، مع الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني للبلوجرانا، لحسم التعاقد مع الدولي البرازيلى نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.