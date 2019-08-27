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النجمة بيلي إيليش تحصل على جائزة أفضل فنان صاعد بحفل MTV VMA 2019

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:16 ص
النجمة بيلي إيليش تحصل على جائزة أفضل فنان صاعد بحفل MTV VMA 2019
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أحمد جمال أحمد
 

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الفيديو الكليب التابعة لقناة  MTVبموقع تويتر، المعروفة باسم mtv VMA،  عن حصد النجمة  "بيلي إيليش" لجائزة أفضل فنان صاعد، بالدورة رقم 36 من الحفل لعام 2019.

وكان مرشحا لنفس الجائزة، كل من المغنية الصاعدة "جابرييلا ويلسون" المعروفة باسم H.E.R، ومغني الراب "ليل ناس إكس"، والمغنية "ماليسا جيفرسون" المعروفة باسم Lizzo، والمغنية الشابة "أماندا أفا كوسي" المعروفة باسم Ava Max و المغنية الاسبانية "روزاليا".


واحتضن مسرح Prudential Center فعاليات حفلة mtv VMA في دورته الـ 36، وأختير لتقديم الحفل فنان الستاند أب كوميدي "سباستيان مانيسكالكو".

حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 ، والذى سيحضره الكثير من النجوم وتتابعه وسائل الإعلام الفنية من مختلف أنحاء العالم.


يقام لأول مرة حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.


ويقدم الحفل الكوميديا سيباستيان مانيسكالكو البالغ من العمر ( 45 عام )، وهو النجم الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم، وحقق مانيسكالكو نجوميته بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية من أبرزها : " The House " و " Cruise " و " Green Book " ، وغيرهم.


تنال ميسي إيليوت جائزة Michael Jackson Video Vanguard Award، ومن المقرر أن تشارك ميسي إيليوت بتقديم استعراضات غنائية راقصة بحفل "MTV Video Music Awards" وهي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006.


سيشارك عدد كبير من النجوم في الحفل باستعراضات غنائية راقصة أعلن عن اسمائهم منذ فترة وأبرزهم كاميلا كابيلو وشون مندس، وتايلور سويفت و نورماني كذلك يشارك بيج شين والنجمة الأمريكية H.E.R. والمغني أوزونا و نجم الراب الأمريكى ليل ناس اكس والنجم جى بالفين كذلك تشارك النجمة كوين لطيفة و مغني الراب وايكلف جين.

 


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