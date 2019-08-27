مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-8-2019.. 3 مواجهات من العيار الثقيل

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 27 - 8 - 2019، ونعرض لكم في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم، والتي يأتي على رأسها المواجهات النارية التي تشهدها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد مواطنه الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وكراسنودار الروسي ضد أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال آسيا، ومونبيله وليون في بطولة الدوري الفرنسي، وتفتتح اليوم أيضًا بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمباراة قوية بين سيدني الإسترالي وكييل الألماني.

ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية :





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آأوروبا “مباريات العودة لتحديد المتأهل لدور المجموعات”

سرفينا زفيزدا الصربي x يانج بويز السويسري، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





روزنبورج تروندهايم النرويجي x دينامو زغرب الكرواتي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





كراسنودار الروسي x أوليمبياكوس اليوناني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا “ذهاب دور الـ8”

شنغهاي الصيني x أوراوا ريد دياموندز الياباني، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





الاتحاد السعودي x الهلال السعودي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” ذهاب دور الـ32

شباب قسنطينة الجزائري x المحرق البحريني، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الثالثة”

مونبيليه x ليون، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "الدور الأول"

سيدني الإسترالي x كييل الألماني، تقام المباراة في تمام الثالثة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.





مضر السعودي x نيويورك سيتي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.