محمد عمارة لـ رئيس الوزراء: "شبح الإهمال بات متسرطن.. وحق طفل حادث البالوعة يجب أن لا يضيع"

قال محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي، إن حادث ابتلاع إحدى البالوعات للطفل يس عماد رواش أتت علينا كالصاعقة فشبح الإهمال بات متسرطن ويضيع كل مجهود يبذل لرفع شأن هذا البلد.





وأكد عمارة أن المحاسبة يجب أن تكون على نطاق المسئولية التنفيذية لأن ما حدث ليس نعم أنه قضاء وقدر ولكن هل مثل هذه الحوادث تحدث في البلدان المتقدمة فتلك الحادثة متكررة، بل وممكن أن تحدث بشكل أخر فلو نظرنا إلى أعمدة الإنارة غير المؤمنة والتي من الممكن أن تلتهم روح بريئة أو نظرنا العشوائية التي أصابت الشوارع وعدم وجود ظابط ولا رابط فيها فمن سير عكس للتكاتك وجرائم التكاتك وحوادث السير الناتجة عن تلك السير، نجد أن حادث يس ليست بعرضية بل أنها تأتي نتيجة لشبح الاهمال الذي تسرطن في شوارعنا.





وناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب إنفاذ دولة القانون ومحاسبة المقصرين فأبنائنا بات الشارع عليهم خطرا والرعب يملئ قلوب الأهالي والمقصر أصبح أمّننا لأن الجزاء لم يكن كافيا لمحاسبة تلك المقصر وكل واحد يرمي بالمسئولية على الاخر وفي النهاية تفقد اسرة مصرية فلذة كبدها فيس حقه لا يجب أن يضع يا دولة رئيس الوزراء.



