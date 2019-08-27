نيمار يغازل جماهير بر شلونة.. وجريزمان يظهر في الصورة

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الجدل مرة أخرى بعد فوز برشلونة فريقه القديم أمس على فريق ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الإسبانى والتى أقيمت على ملعب كامب نو.









وقام اللاعب البرازيلي لفريق باريس بوضع "لايك" على فوز برشلونة على ريال بيتيس على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" مما يثير الجدل حول موقفه خلال الفترة المقبلة من الإنتقال لفريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقام أيضاً نيمار بوضع علامة "لايك" على صورة لاعب برشلونة الجديد الفرتسي أنطوان جريزمان وهو يحتفل على إنستجرام، وكان جريزمان أحد نجوم اللقاء بعدما سجل هدفين وهما أول هدفين رسميين له مع البارسا وأيضاً وضع نيمار علامة لايك على صورة جمعت ظهير برشلونة سيرجيو روبيرتو مع جريزمان بعد أحد الأهداف الخمس التى سجلتها برشلونة.





ويرتبط اسم نيمار خلال الفترة السابقة بالإنتقال لصفوف برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد مفاوضات دامت بين الطرفين خلال الفترة السابقة ولكن حتى الأن لم تحسم الصفقة على رغم من عرض برشلونة 100 مليون يورو والإستغناء عن عثمان ديمبلي لاعب البلوجرانا من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي.





ويسعى برشلونة لحسم صفقة نيمار خلال الساعات المقبلة ليقطع الطريق ومحاولات ريال مدريد الذى يحاول أن يتعاقد مع نيمار عد تقديمه عرض رسمى لباريس قيمته 100 مليون يورو وثلاث لاعبين وهم كيلوى نافاس وخاميس رودريجيز ولوكا يوفيتش.



