موهبة باريس على ردار يوفنتوس
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:26 ص
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادى يوفنتوس يسعى للتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب ستانلى انسوكى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادى يوفنتوس يسعى لضم اللاعب بينما اللاعب لديه عروض قوية لضمه بعد تقدم نادى نيوكاسل الإنجليزي بعرض قيمته 11 مليون يورو لضم اللاعب.
وأشارت الصحيفة أن نيس الفرنسي أيضاً مهتم بضم اللاعب لصفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وأفادت ليكيب أن نيس هو الأقرب لضم اللاعب.
وكان هناك تقارير صجفية خلال الفترة السابقة حول دخول يوفنتوس فى تفاوض مع باريس حول ضم نجم الفريق نيمار دا سيلفا فى صفقة تبادلية مع نجم الفريق الإيطالى باولو ديبالا ولكن لم تتم.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادى يوفنتوس يسعى لضم اللاعب بينما اللاعب لديه عروض قوية لضمه بعد تقدم نادى نيوكاسل الإنجليزي بعرض قيمته 11 مليون يورو لضم اللاعب.
وأشارت الصحيفة أن نيس الفرنسي أيضاً مهتم بضم اللاعب لصفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وأفادت ليكيب أن نيس هو الأقرب لضم اللاعب.
وكان هناك تقارير صجفية خلال الفترة السابقة حول دخول يوفنتوس فى تفاوض مع باريس حول ضم نجم الفريق نيمار دا سيلفا فى صفقة تبادلية مع نجم الفريق الإيطالى باولو ديبالا ولكن لم تتم.
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