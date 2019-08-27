موهبة باريس على ردار يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادى يوفنتوس يسعى للتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب ستانلى انسوكى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادى يوفنتوس يسعى لضم اللاعب بينما اللاعب لديه عروض ق وية لضمه بعد تقدم نادى نيوكاسل الإنجليزي بعرض قيمته 11 مليون يورو لضم اللاعب.





وأشارت الصحيفة أن نيس الفرنسي أيضاً مهتم بضم اللاعب لصفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وأفادت ليكيب أن نيس هو الأقرب لضم اللاعب.